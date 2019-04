Un gol, dos asistencias y roja para Emi Buendía en Inglaterra

El marplatense Emiliano Buendía volvió a destacarse ampliamente en la segunda división del fútbol inglés. El atacante surgido del Club Cadetes anotó un gol y entregó dos asistencias en la goleada por 4-0 ante Queens Park Rangers, para mantenerse en el primer puesto y a seis fechas del final encaminarse al ascenso a la Premier League. "Emi" también vio la roja por una infracción, a veinte minutos del final.

El futbolista de nuestra ciudad abrió el marcador a los cinco minutos de juego, y a los 12 asistió a su compañero Marco Stiepermann y luego a Teemu Pukki.

Un excelente momento para Emiliano Buendía, titular y máximo asistidor de la temporada. Su equipo lidera con 84 puntos, y le lleva siete a Sheffield United, el otro que estaría ascendiendo directamente a la Premier. En tanto, el Leeds de Marcelo Bielsa cayó 1 a 0 con Birmingham y quedó con 76. Restan seis fechas, y Buendía se encamina a su logro más protagónico en el

fútbol profesional.

Buendía, cuya familia es del barrio El Grosellar, se formó futbolísticamente en el Club Cadetes y a los 11 años partió a España. Se probó en el Real Madrid, de la mano de Juan Esnaider, y permaneció en el "Merengue" durante dos años. Pero no tuvo más lugar en la cantera, y pasó al Getafe. En esa institución se desarrolló con gran nivel en inferiores, jugó Copa del Rey y en 2015 debutó en primera división, nada menos que ante el Barcelona de Messi y Neymar en el Camp Nou. También jugó el Mundial Sub 20 de Nueva Zelanda para Argentina (antes, fue convocado a la Sub-19 española). Luego, producto de algunas lesiones, no pudo mostrar todo su nivel. Descendió a la segunda española, y en 2018 llegó al fútbol inglés