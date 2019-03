Con referencia a los trolls, Lavagna le respondió a Macri y pidió: “Menos verso y menos marketing”

En un nuevo reportaje con el periodista Luis Majul, el presidente Mauricio Macri habló este domingo de la figura de Roberto Lavagna. En clara clave electoral, buscó responsabilizar al exministro de Economía de Néstor Kirchner por diversas decisiones adoptadas que, a entender del líder de Cambiemos, iniciaron el camino para que la economía de la Argentina sufra la actual situación recesiva.

Menos de 24 horas después, uno de los máximos referentes del espacio Alternativa Federal, que aún no confirmó candidatura, le respondió al titular del Ejecutivo nacional y lo hizo con crudeza. "Si se trata de hablar del pasado, cuando el Presidente logre una economía creciendo al 9%, con una inflación debajo del 10%, con superávit fiscal, superávit en las cuentas en dólares, y con entre 1.800.000 y 2.000.000 de puestos de trabajo creados, volvemos a hablar", lo fustigó.

Consultado por Ernesto Ténembaun para Infobae sobre las críticas de Macri a su figura, Lavagna no perdió oportunidad: "Es evidente que Macri está nervioso, tiene razones para estar nervioso: el país está mal, está muy mal en lo económico. Todos lo sabemos. La producción está cayendo a pico, 200 mil puestos de trabajo perdidos, inflación… El 'no llegamos a fin de mes' es lo que los argentinos sienten", expresó.

En relación a la herencia sobre la que continuamente hace referencia el oficialismo, el economista deslizó más cuestionamientos sobre Macri: "Cuando uno pretende ejercer una función pública lo único que no puede permitirse es lloriquear, lo que hay que hacer es ponerse a gobernar, hay que hacer menos verso, menos marketing, y trabajar más", tiró.

En esa línea, Lavagna agregó: "¿De qué se queja Macri? Ha habido en la Argentina situaciones tremendamente peores que las que le han tocado a él. Por ejemplo, la del año 2002, que fue infinitamente más grave que lo que él heredó", sentenció.

Entre otros tantos tramos contra Macri, el asesor del Frente Renovador concluyó: "Yo decía que Macri tiene que estar muy preocupado por el estado en que se encuentra el país. Por lo que no debe preocuparse demasiado, es que algunos hablemos con una versión distinta. Al fin y al cabo yo trabajo con un pequeño grupo de personas, con limitaciones de todo tipo, no puedo competir con los miles de trolls que tiene el Gobierno, encargados de difamar, pagados con la plata de todos nosotros. No tengo estructuras mediáticas, no tengo nada. Tranquilo, que no se ponga nervioso".