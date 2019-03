Augusto Costhanzo: "Internet logró la decadencia de los diarios y revistas en papel"

El laberinto de Augusto Costhanzo desembarcó en Mar del Plata. “Costhan30”, se puede disfrutar en el Museo MAR hasta el mes de abril. La exposición es un repaso lineal por las áreas en las que el reconocido ilustrador desarrolló su carrera.

Para dicho fin, decidió dividir la muestra en cinco ejes: deporte, con Ginobili, Messi y Del Potro, música con Queen y los hermanos Gallager, Cine, ilustración general y políticas internacional con Trump y Putin a la cabeza.

En una distendida charla con 0223, Costhanzo asegura que más que una conmemoración de su trayectoria, la muestra es el cierre de una etapa.

-¿Cómo definís "Costhan30"?

-Es un resumen de mis 30 años de trabajo que cuenta la evolución del estilo, como empecé a tomarme seriamente el oficio de dibujante y cubre todas las áreas de mi trabajo.

- ¿Cómo fue el proceso de selección?

- Fue complicado, priorice lo que estaba mejor hecho porque trabajar en diarios te da la revancha de mejorar al día siguiente.Tuvimos un año de trabajo de curaduría y después comenzamos a exponerla en la “Usina del Arte” y este es su segundo destino. Cuando me llegó la propuesta de traerla a Mar del Plata, acepté sin dudarlo.

- ¿Cuánto benefició y cuánto perjudicó la aparición de medios tecnológicos en la tarea del ilustrador?

- En mi caso, me ayudó a sintetizar el estilo en el que venía trabajando. Ya mis últimos trabajos en tinta y papel tenían un destino de síntesis que la computadora me ayudó y también me ayudó a trabajar desde mi casa para todo el mundo y eso es una gran ventaja.

Lo que si fue un sacrificio, fue que internet logró la decadencia de los diarios y las revistas en papel y eso me llevó a repensar mi carrera. Esta muestra es el cierre de una etapa.

-Hoy, ¿Qué te genera más interés dentro de tu trabajo?

-Siempre buscar lo conceptual, porque me permite usar otros recursos para poder dialogar y me ayudo permanentemente con la cultura popular, esos son los cruces que me generan interés. Con la de la partitura del gol de Diego, por ejemplo, siempre había querido dibujar fútbol de manera poética. El gol más el relato de Víctor Hugo, entró justo. Ese es el espacio donde quiero seguir moviéndome.

- ¿Le tenés miedo a la repetición?

-Si, trato de hacer cada tanto un giro en mi estilo. En un momento fue satisfactorio encontrar un estilo, porque con la tecnología también todo es fácil de copiar, es difícil crear pero no cuesta nada la imitación dentro de la imagen digital y en un momento un poco me asusté. Ahora estoy tratando de buscar otra cosa pero también de disfrutar los logros de estos años, viste? Pero seguramente en breve haré un cambio de timón para poder no acostumbrarme a eso y avanzar en la evolución del estilo.

-¿En qué ilustradores te reconocés? ¿Cuáles son tus referentes?

-Y... (piensa) yo vengo más del humor gráfico y del cómic, aunque no haga tiras cómicas. Cuando empecé quería hacer humor gráfico, pero me di cuenta que me gustaba más dibujar que hacer el chiste, y que las ideas que me gustaba desarrollar no eran todas humorísticas.

- ¿Qué consejo le darías a los jóvenes ilustradores?

- Lo que puedo transmitir es la pasión por lo que hago, me gusta mucho transmitir eso y que crean en lo que hacen, que somos unos privilegiados en trabajar en lo que a uno le gusta.

Yo me fui dando cuenta de para qué estaba. A los 19 años no tenía un mega proyecto, fui ubicándome y uno tiene que escuchar eso en su corazón y saber para qué está, quizá sea eso lo que puedo recomendar.