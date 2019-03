Operativo en Plaza Rocha: "Quieren ocultar la cantidad de desocupados que hay"

A raíz de un operativo conjunto de control que llevaron adelante este viernes a la mañana agentes de Inspección General, Subsecretaría de Seguridad y la Dirección de Transporte y Tránsito en la feria al aire libre de Plaza Rocha, un grupo de manteros cortó avenida Luro y Dorrego, para denunciar que no se los deja trabajar y que pretenden echarlos para “ocultar” la cantidad de personas desocupadas que hay en Mar del Plata.

En diálogo con 0223, Vanesa, una de las trabajadoras, aseguró que los agentes municipales pretenden aplicar en el sector la normativa correspondiente a la venta ambulante, lo cual -a su criterio- es imposible porque se les arruina la mercadería si la exponen en el piso. "Venimos acá a trabajar, vamos a la ferroatutomora, no tenemos días, no tenemos horarios, no sabemos en qué se basan para sacarnos de los puestos de trabajo", se quejó.

Al mismo tiempo, continuó, tampoco "dan una respuesta" cuando exigen una reglamentación acorde a la actividad que desarrollan. "En la reglamentación dice que tienen que ser puestos desmontables, pero todos tienen derecho a trabajar dignamente, salvo nosotros. Nosotros tenemos que trabajar como unos mugrientos, tirar las cosas al piso", afirmó. Y cuestionó: "¿Por qué no podemos trabajar dignamente? ¿Cuál es el problema de este gobierno? Les pedimos que nos dieran permiso, nos censaron pero no nos dieron jamás los permisos que nos prometieron".

Según Vanesa, hoy en el lugar trabajan “más de 1000 personas” y con este tipo de controles se intenta echarlos. “Quieren ocultar la cantidad de desocupados que hay”, subrayó.

En la misma línea, Daniel, otro de los feriantes, advirtió que tanto los martes como los viernes, días en los que funciona la feria al aire libre, se acercan “entre 15 y 20” personas “pidiendo poner un puestito porque se quedó sin trabajo”. “Acá recibimos a todos porque sabemos lo que es no tener trabajo. Cuando llegamos a trabajar pedimos permiso, entonces cada compañero que llega volvernos a sentirnos reflejados”, afirmó.