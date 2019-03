La Noche de la Caridad reparte 350 viandas por día: “Todas las semanas nos quedamos cortos”

En el marco de la situación de pobreza en la que vive una tercera parte de la población argentina, 0223 Radio dialogó con Olga Paravizini, coordinadora general de la Noche de la Caridad en Mar del Plata, el programa de asistencia a personas en situación de calle organizado por Cáritas.

Con múltiples sedes de atención en la ciudad, Paravizini no dudó en describir un panorama complejo por todos los frentes: “Estamos bastantes complicados. Ha aumentado el número de personas que encontramos en situación de calle y también ha aumentado el número de personas que se acerca a pedir viandas de alimentos, que es gente que no está en situación de calle, pero que vive de una manera precaria, bajo algún techo y no tiene para comer. Son cada vez más y nuestros recursos son limitados”, describió la referente de la iniciativa solidaria.

En esa línea, en conversación con el programa Mar del Plata PM, la mujer detalló: “Vienen personas solas y también familias. Generalmente el jefe de familia o una mamá, que pide para tres o cuatro nenes. Le damos algo de comida, pero no alcanza, tenemos que multiplicar los panes. La situación está muy difícil para todos. Han aumentado mucho los alimentos que compramos con fondos propios pero los aportes de los que nos ayudan no crecieron, la gente no puede poner más de lo que está dando”, explicó.

Consultada por la cantidad de alimentos que preparan por día, Paravizini especificó: “Son en promedio 350 viandas y el número va en crecimiento constante. Todas las semanas vemos que nos quedamos cortos y que hay que llevar algo más”, reconoció con notoria congoja.

Atención en el Hogar de Nazaret: ubicado en Balcarce 5036, se recepcionan donaciones de 18 a 8.

Además del Hogar de Nazaret, que brinda cobijo a 60 personas, son muchas las parroquias que se encargan de elaborar las comidas para la gente en situación de calle y recibir las donaciones necesarias para la asistencia, entre ellas: San Francisco, Pompeya, Cristo Resucitado, Sagrada Familia, Cristo Rey, Medalla Milagrosa, María Madre de la Iglesia, Santa Rita, Santa Ana y San Antonio.

“Nunca nos faltan manos de ayuda, pero siempre estamos abiertos a recibir gente y a todos aquellos que quieran sumarse, porque el servicio demanda mucho tiempo” detalló al respecto Paravizini.

Las giras por la ciudad se realizan de acuerdo a la disponibilidad de automóviles de los voluntarios, según cada jornada. El recorrido, cuenta la vocera del movimiento, “es siempre el mismo: en el micro y macrocentro con epicentro en plaza Rocha, la zona del Materno Infantil hasta la costa y la jurisdicción linderas al hospital Regional”.