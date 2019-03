La vuelta de Peñarol, para salir de perdedor

Peñarol de Mar del Plata buscará salir urgentemente de una racha adversa de cinco derrotas consecutivas, cuando desde las 21 reciba a Ferro Carril Oeste, en el Polideportivo "Islas Malvinas".

Pasó el breve receso por las ventanas FIBA de eliminatorias rumbo al Mundial de China. El elenco de Leonardo Gutiérrez jugó su último partido el pasado 17 de febrero, en Mercedes ante Comunicaciones. Un parate que vino bien para refrescar la cabeza, trabajar duramente en los aspectos defensivos que tanto le han costado al equipo. Con un récord de 6-11, los marplatenses están en el 16º puesto de la Liga.

Peñarol no contará con Nicolás Lauría, que no se recuperó de una molestia en la última gira. En cambio, podría reaparecer luego de un mes ausente el "pibe" Juan Ignacio Marcos, aunque no en plenitud.

Ferro es la contracara. Ante Quilmes hace dos noches, sumó su quinto triunfo consecutivo (90-78) y se ubica en el segundo puesto, con récord de 13-5.

Posibles quintetos

Peñarol: Nicolás Gianella, Todd Brown, Juan Pablo Vaulet, Lucas Arn y Damián Tintorelli. Entrenador: Leonardo Gutiérrez.

Ferro Carril Oeste: Sebastián Orresta, Mauro Cosolito, Desmond Holloway, Mariano Fierro y Charles Mitchell. Entrenador: Hernán Laginestra.

Hora: 21.

Árbitros: Daniel Rodrigo - Javier Sánchez - Raúl Sanchez

Estadio: Polideportivo “Islas Malvinas”.