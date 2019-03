La aventura de los hermanos Muñiz en Brasil

“Fue una experiencia maravillosa porque pudimos cumplir varios sueños. Que una empresa de nivel mundial nos fabrique un auto especialmente para nosotros, para esta aventura y con todas las comodidades para el deporte que practicamos ya es especial. Y si a eso le sumás que pasamos momentos muy lindos con mi hermano Alejo, incluyendo una divertida competencia de surf, recordamos nuestras historias y recorrimos distintos lugares de Río y San Pablo buscando las mejoras olas no queda otra que definir a este tour como algo mágico”. Santiago Muñiz todavía no salía de su asombro cuando trató de resumir lo que fueron los tres días a pura emoción y sorpresas en Brasil. Un pequeño parate dentro de un año que recién empieza para los dos hermanos Muñiz dentro del circuito mundial de surf.

La experiencia comenzó en la fábrica de Nissan en Resende. Una recorrida por una planta que impactó a los hermanos por su tecnología y dinámica, que le permite producir 550 autos por día, 31 por cada una de las 16 horas que se trabajan. Luego, en una caravana de ocho vehículos, el Tour siguió hasta Río. Allí, en la playa de Arpoador, Ipanema, se realizó el esperado duelo entre los hermanos. Un Argentina-Brasil en el agua. El mar no presentó las mejores condiciones, con una ola muy orillera, pero los dos cracks mundiales se batieron a duelo con sus armas. Difícil saber quién ganó, porque no había jueces, aunque los presentes dicen que el duelo fue para Santi. “Yo, si bien compito por Brasil, no siento nada más que amor por Argentina. No sé quién ganó hoy, lo único que sé es que cada vez que Santi me gana me pongo contento y no lo puedo correr por la playa como hacía cuando éramos chicos”, dijo Alejo a pura carcajada.

El disfrute y los desafíos no terminaron allí. La aventura continuó 350 kilómetros hacia al sur, en Itamambuca, Ubatuba. Allí los hermanos se batieron a duelo para ver cuál estacionaba mejor. Se taparon los vidrios con contact negro y ellos se animaron sólo usando las cámaras 360 grados que tienen ambos vehículos. Allí se vengó Alejo pese a que lo hizo con la Frontier, más grande que la Kicks. Luego sí volvieron a lo suyo, el surf. En un mar más grande y exigente, los hermanos hicieron las delicias de los protagonistas del trip. Allí, sobre todo los que nunca habían visto en vivo un “show” de esta magnitud, entendieron lo que significa surfar en el más alto nivel mundial. Santi mostró su talento innato que le permitió ser dos veces campeón mundial ISA (2011-2018) y Alejo el por qué permaneció durante seis años en el Championship Tour (compiten los 34 mejores del mundo) y ganó cinco etapas del circuito mundial.

El Nissan Surf Tour surgió por las similitudes entre las historias de los hermanos y la de dos vehículos de la empresa. “Nos parecieron increíbles las coincidencias. Nosotros fabricamos nuestro crossover Kicks en Brasil, el país que representa Alejo, y la pickup Frontier en Argentina, al que representa Santi. Por eso quisimos unirlos para vivir esta experiencia única, aunque yendo más allá. Para eso decidimos construir un modelo especialmente para la ocasión, un auto hecho para ellos, para los surfistas. Así nació el Kicks Surf Concept”, explicó Juan Manuel Hoyos, director de marketing de Nissan América Latina. El plus fue que los hermanos participaron de la creación del auto. Estuvieron en contacto permanente con el jefe de diseño John Sachs para contarle necesidades y gustos de los surfistas. Y así surgió un vehículo hermoso y único, en principio sólo para este trip, aunque Nissan evaluará si en el futuro puede salir a la venta como un producto más de la marca japonesa.

Santi, que decidió representar a la celeste y blanca pese a que su residencia está en Bombinhas, mostró su orgullo cuando habló de las cosas que sugirió y luego notó que se plasmaron en el auto. “Al fin encontré un vehículo perfecto para los surfistas. Este es el primero que se adapta a nosotros y no al revés. Tiene un sistema que nos permite abrir y cerrar el auto sin llave, con una pulsera que incluso podemos llevar al mar. El baúl es enorme pero sobre todo está recubierto de cuero y neoprene para poder dejar el traje mojado y otras cosas sin preocuparte por el agua salada y la arena. Tiene una ducha portátil para bañarte luego de salir del mar y le pusieron racks con gomas para transportar las tablas”, evaluó el menor de los Muñiz (26), rider estrella de Quiksilver Argentina.

Alejo se detuvo en la belleza del crossover. “Los colores tienen que ver con nuestros países y entornos. El azul degradado refiere a Argentina y también al océano y a los distintos tonos que encontramos en el mar. El azul va cambiando dependiendo del lugar del auto y la luz del día. El amarillo casi verdoso responde a Brasil y, a la vez, es un color muy habitual en el surf. La geometría y los gráficos también aplican a nuestro entorno. Está todo alineado. Un auto ideal para que podamos ir felices a la playa porque además tiene tecnología top, comodidad y seguridad”, resaltó el mayor (29). Así los hermanos disfrutaron de un tour distinto, innovador, soñado, con todo para gozar de su pasión por el surf.