Aumento de boleto: “Espero que no me hagan tomar la decisión”

El expediente del aumento del boleto de colectivo se encuentra estancado en el Concejo Deliberante, donde no hay consenso para que avance. En ese contexto, crece la posibilidad de que el cuerpo legislativo le ceda las facultades al intendente Carlos Arroyo para que sea él quien defina el valor de la tarifa. Ante esa posibilidad, el intendente dijo que son los concejales los que deben resolver el tema.

“Espero que no me hagan tomar la decisión”, dijo Arroyo este viernes cuando le preguntaron acerca del tema.

La Comisión de Legislación tiene el expediente aprobado por la Comisión de Transporte en el que se estableció una tarifa de $18,81. Sin embargo, luego de eso los empresarios nucleados en Cametap presentaron un nuevo pedido de incremento debido a la disparada del dólar que volvió a modificar la estructura de costos.

“Entiendo el reclamo de los empresarios por el aumento de los costos. Un día nos despertamos con un precio del dólar y los combustibles más elevado”, reflexionó el jefe comunal.

No obstante, también dijo que no puede dejar de pensar “en la población” a la que “no le alcanza para pagar el boleto”. “A algunos no les alcanza para comer”, agregó y opinó que el valor del boleto no debería superar los $18,90.

En el marco de la recorrida por el predio donde se compactan más de cinco mil vehículos, la prensa le preguntó al jefe comunal por la posibilidad de que sea él quien deba definir la suba del boleto. “Yo creo en los concejales. Ellos son 24 para tomar esta determinación, espero que no me hagan tomar la decisión”, disparó.

La cuestión en el Concejo Deliberante es compleja. Tras la última presentación que realizaron los empresarios debería elaborarse un nuevo expediente y solicitar un nuevo estudio de costos sobre el boleto. Así, el expediente que actualmente está en la comisión de Legislación debería volver a Transporte para incorporar la nueva información o bien quedar ahí y que directamente se trate el nuevo expediente.

Como sea, hay otra cuestión que aún no está resuelta: el arroyismo no tiene los 13 votos que se requieren para aprobar el aumento del boleto de colectivo en una sesión plenaria.