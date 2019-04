El Apertura de Affeba puso primera

Se disputó la primera fecha del Torneo Apertura organizado por la Asociación del Fútbol Femenino de la Provincia de Buenos Aires (AFFEBA), en donde el campeón 2018 de Reserva y Primera, Aldosivi, comenzó con el pie derecho al vencer 6-0 a Independiente y 3-0 a San José respectivamente.

Todos los cotejos se jugaron en el predio de Alvarado, desde la mañana hasta la tarde, con un buen clima y el ambiente familiar que caracteriza a cada jornada. En la categoría Primera B hicieron su presentación tres debutantes: Mitre, que igualó 0-0 con Cacatúas, Defensores del Sur, que cayó 7-0 con Independiente, mientras que la fusión Leonas de Siciliano superó 1-0 a Las Toritas.

En cuanto a la Primera A, Banfield (uno de los ascendidos del 2018) se presentó con una caída 3-1 ante el experimentado Urquiza. Además, el "Taladro" presentó un equipo en Reserva, que perdió contra el mismo rival por 3-0. Boca goleó 6-0 al local y Ciudad Persa, luego de dos torneos manteniéndose en la Promoción, comenzó con el pie derecho al vencer a Kamikazes 4-0. El desquite para las Azules y Rosas llegó en Reserva, donde hicieron su debut ganando 1-0.

En Sub 18 se destacaron las goleadas de Las Panteras 6-1 sobre Kimberley y de Boca 5-0 sobre Racing. San José y Aldosivi no se sacaron ventajas e igualaron sin tantos. Para más adelante quedarán los arranques de los torneos para Sub 15 A y B, Sub 12 y las pequeñes de Sub 9, quienes jugarán en modalidad Encuentro.