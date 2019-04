Taxistas y remiseros marcharon a Tribunales para pedir a la Justicia que prohíba la circulación de Uber

Cientos de taxistas y remiseros se concentraron este jueves en distintos puntos de la ciudad y movilizaron a Tribunales, en Tucumán y Brown, para realizar un abrazo simbólico a la sede judicial, con el objetivo de reclamar a la justicia que tome medidas que desalienten la circulación de Uber en Mar del Plata,

La protesta se realizó de forma simultánea en lugares como Capital Federal, Rosario y Mendoza, entre otros lugares del país. En Mar del Plata, los choferes entregaron un petitorio dirigido al presidente de la Cámara de Apelaciones, en el que le solicitaron que trabajen en conjunto con los jueces de Faltas y los correcionales" para detener la "ilegalidad en el transporte de pasajeros".

Al respecto, Raúl Vicente, representante de la Sociedad de Conductores de Taxis, ratificó que "mientras (los autos de Uber) no se ajusten a las ordenanzas vigentes no vamos a permitir que trabajen". "El artículo 1 de la ordenanza 13613 es claro: si no hay habilitación municipal, no se puede hacer transporte de personas. La mayoría de los fallos están referidos a esa ordenanza y lo único que pedimos es que se cumpla", sostuvo en declaraciones a 0223, al tiempo que valoró los controles que lleva adelante Tránsito del municipio para detectar conductores de Uber.

En ese orden, dijo que harán todo lo posible para impedir que personas desocupadas "se incorporen a esta actividad ilegal" y aseguró que quienes necesiten empleo les ofrecen "que se acerquen a las entidades de taxis para trabajar en condiciones de legalidad".

Por su parte, Donato Cirone, dirigente del Supetax, coincidió en que les preocupa la proliferación de plataformas digitales de transporte de personas y sostuvo que solo generan "precarización laboral". También aseguró que, pese a los controles, aún circula Uber por las calles de Mar del Plata. "No ganamos la guerra, sólo ganamos un combate", reconoció y subrayó la necesidad de "impedir" que ocurra lo que ya pasó en otras localidades del país, "en donde Uber se ha ramificado y es muy difícil detectar a los conductores".

En tanto, Guillermo Messina, titular de Remicoop, resaltó el "fuerte acompañamiento" de los conductores de taxis y remises al abrazo simbólico al palacio de Tribunales. "Estamos convencidos de la gravedad del transporte ilegal que circula en Mar del Plata", sentenció.