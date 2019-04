Casineros reavivan el reclamo: "La gobernadora no nos quiere recibir"

En el marco de una conferencia de prensa que brindaron este jueves por la mañana, trabajadores del Sindicato de Maestranza de Casinos y de la Asociación de Empleados de Casineros Nacionales repudiaron la actitud del gobierno de la provincia de Buenos Aires previo al cese total de actividades que realizarán este viernes.

La protesta que encabezan los empleados del Casino Central de Mar del Plata es por el cierre del edificio de Valeria del Mar, lo que significó la pérdida de fuentes laborales. Además, los de Necochea, Tandil y Miramar podrían correr con la misma suerte. El pase a planta permanente de los empleados con contrato temporario, la reapertura de paritarias y la reglamentación de violencia de género también figuran en la lista de reclamos.

En este sentido, Roberto Páez, referente del sindicato de Maestranza, señaló que la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal "lamentablemente no nos quiere recibir". Además, subrayó que la situación económica del país "afecta a todos los trabajadores". "Hay merma de dinero, la gente no tiene plata. Padecemos la falta de público porque la gente no llega a fin de mes", explicó.

A raíz de esta situación, el líder indicó que existen contradicciones dentro del gobierno: "Dicen que combaten la ludopatía y cierran casinos, pero legislan el juego online que afecta totalmente nuestra actividad". Por último, aseguró que ,en caso de no haber una respuesta positiva que contemple la reapertura, la medida podría extenderse al fin de semana largo de Semana Santa.

De esta manera, los sindicatos realizarán un paro total de actividades este viernes: a las 15 horas desarrollarán una asamblea entre todos los trabajadores en las puertas del Casino, mientras que a las 18 realizarán una concentración y movilización para visibilizar su situación.