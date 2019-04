Brutal golpiza a un joven en Pinamar: “Está vivo porque Dios no quiso que se vaya”

foto

Se salvó de milagro. Esa es la conclusión que surge luego de ver el video de la brutal y cobarde golpiza que sufrió un joven de 21 años hace dos días en la ciudad balnearia de Pinamar. Unos 10 hombres entre 25 y 30 años lo golpearon en la cabeza y de manera criminal, cuando venía de un boliche junto a un grupo de 3 amigos y 2 amigas.

En diálogo con 0223, Miriam, mamá de Facundo, mostró toda su bronca e indignación por la salvaje agresión a su hijo, según aseguró, “por un grupo de 10 jóvenes, todos de Mar del Plata”.

Facundo volvía de bailar al boliche “Pink” junto a dos amigos y tres amigas, cuando una camioneta RAM “casi” lo choca. Por esta acción temeraria, los chicos “le gritaron unas cosas” y siguieron camino a la estación de servicio YPF de la calle Júpiter entre Bunge y Constitución, a comprar algo para comer.

"Estos chicos son nenes de papá"

“Estos pibes aceleraron y luego los esperaron en la YPF. A mi hijo no le dieron tiempo a nada, lo golpearon de atrás y en el suelo, le pegaron como 10. Aunque solo quedaron 5 presos. Estos chicos son nenes de papa, porque andaban en una RAM y un Audi. El fiscal Juan Pablo Calderón, sin ver el video, sospechosamente los soltó a las 9 de la noche”, denunció la madre de la víctima.

La mujer, aún conmocionada por el hecho, admitió que “todavía no cae” del tremendo acto de violencia, ya que “ni a una bolsa se le pega con tanta saña”.

“Mi hijo estuvo unas cinco horas en el hospital, donde le hicieron todos los estudios. Faltaría ver el tema del párpado del ojo izquierdo, que sufrió dos puntos. Una vez que se deshinche veremos si no tiene comprometido el lagrimal, porque le llora mucho el ojo. Facu está vivo porque Dios quiere que no se vaya. Un golpe más y ahora estaríamos hablando de otro final. Tengo una bronca terrible. Esto no va a quedar así”, cerró.