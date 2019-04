Sin el intendente, los excombatientes homenajearon a los caídos en la Guerra de Malvinas

Sin el intendente Carlos Arroyo, este martes 2 abril por la mañana, los excombatientes brindaron un homenaje a los Caídos en la Guerra de Malvinas, junto a la presencia de sus familiares.

Desde el palco, concejales, funcionarios, autoridades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, referentes de la Fuerzas Armadas y exsoldados, estuvieron acompañados por la presencia de sociedades de fomentos, integrantes de escuelas de la ciudad, agrupaciones tradicionalistas, organizaciones sociales, entre otros tantos protagonistas.

"Es el hito más importante que hemos tenido en este siglo pasado, no podemos faltar a este acto, es una obligación", señaló en su discurso el presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Sáenz Saralegui y aclaró: "Tenemos quórum en este acto".

De algunas forma apuntando contra la ausencia de Arroyo, Saralegui disparó: "No me entra en mis sentimientos no estar acá", y nombró a Julio Aro, ex combatiente y presidente de la Fundación No Me Olvides, como el "abanderado" de la ceremonia.

Después de las palabras oficiales, se realizó la tradicional ofrenda de flores en la que los responsables de las entidades colocaron las coronas en el centro del monumento y los demás presentes dejaron sus flores blancas sobre el agua que rodea a la estructura que homenajea a los caídos.

A la ceremonia, le siguió el esperado desfile. Encabezaron los excombatientes, quienes fueron aplaudidos por el público, y continuaron las agrupaciones que camiron entre los presentes para mostrar su respeto por los caídos y contarle sus actividades a la sociedad marplatense.