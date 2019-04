“Monos” anuncia noche a todo rock en El Patio

La banda marplatense de rock y hard rock Monos, nacida en agosto del 2010, anunció espectáculo en la ciudad para el próximo 3 de mayo en una noche en la que compartirá escena con Fantasía Utópica, Astromambo y Borsa Tosca de Uruguay.

La cita se programó en El Patio, la cantina cultural de avenida Constitución y brindará posibilidad de cenar y presenciar los shows con reservas anticipadas al 2234566326.

Monos está conformada por Gabriel Suarez en guitarra rítmica, Agustín Sarquis en batería, Matías Echeverría en bajo y coros, Sebastián Garrido en voz y Santiago Nicora en guitarra principal y coros. Estos últimos tres integrantes son miembros originales y fundadores de la banda.

Sus influencias son muy variadas dentro del género, pasando por The Doors, Guns N Roses, Led Zeppelin, Stone Temple Pilots, Queen, The Beatles y The Rolling Stones, creando así una impronta muy poco usual en la actualidad.

Los músicos han estado fuera de los escenarios estos últimos dos años por problemas de salud de uno de sus integrantes y han decidido volver ahora, tanto al ruedo en vivo como al estudio de grabación, donde en poco tiempo entrarán a grabar su próximo material.

Hasta la fecha, Monos cuenta con dos álbumes grabados de forma directa en diferentes estudios y con más de 25 temas propios listos para tocar en los shows.

Entre los años 2010 y 2016 han tocado una incontable cantidad de veces tanto en el circuito marplatense, casi en su totalidad, como en Pinamar, Villa Gesell, Madariaga, Necochea. Además, se han presentado en varios festivales de cultura, como en el Unzué, en el teatro Colón, la Base Naval y Villa Mitre.

Durante este 2019 tienen cita para grabar un par de canciones en Estudio Urbano, de Capital Federal y en paralelo se encuentran también esperando el resultado de la elección de bandas que se realiza en México para poder participar del showcase en ese país, lo mismo con Womex en Finlandia.