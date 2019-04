Pañuelazo en el boliche que echó a una joven por llevar un pañuelo verde

foto

Bajo el canto de "aborto legal, en el hospital", mujeres de Mar del Plata se manifestaron este martes por la tarde frente al boliche Clip Club, donde una joven fue echada por llevar entre sus pertenencias un pañuelo verde de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

La convocatoria fue a las 18 horas en Santiago del Estero al 2200, frente al local en el que ocurrió el hecho el jueves pasado a la madrugada.

"A raíz de la denuncia que hice en las redes sociales sobre lo que me pasó, que me echaron de Clip por llevar el pañuelo verde atado a la riñonera, surgió este repudio colectivo", explicó en diálogo con 0223 Juliana Santos Ibáñez.

Según explicó la joven, nadie del boliche se comunicó con ella explicándose, retractándose o pidiendo disculpas. "Las únicas que me llamaron fueron las mujeres que están hoy apoyándome", dijo.

Había sido en la madrugada del jueves pasado cuando Juliana fue advertida en la puerta: "Si querés pasar, te lo tenés que sacar". Una vez adentro, ella intentó volver a colgar el pañuelo, pero dos patovicas la increparon y la echaron del lugar.

"Leí en las redes que desde Clip dicen que aparentemente fue para que no se generen disturbios adentro, pero de todas maneras me parece que es repudiable porque es una estigmatización que hacen del hecho que tengamos un pañuelo verde o no", señaló.

Con elementos ruidosos, las mujeres presentes señalaron la situación como un hecho de discriminación y reclamaron la legalización del aborto.

"Todos tienen que saber que los vamos a seguir llevando a los pañuelos y esto no va a pararnos, vamos a seguir reclamando la legalización del aborto porque creemos que es una causa justo y es inminente su aprobación", concluyó la joven.