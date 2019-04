Vidal: “Nos hacemos cargo y damos respuestas”

A una semana de que el gobierno nacional diera a conocer una serie de medidas para “aliviar el bolsillo” de los argentinos en medio de la grave crisis económica y social, la gobernadora María Eugenia Vidal anunció su propio plan de beneficios con vigencia en la provincia de Buenos Aires.

Tras reconocer que el panorama es "difícil", la mandataria aseguró que los beneficios "tienen como objetivo principal acompañar a las familias bonaerense y aliviar su situación en este momento difícil" y "reafirma nuestro compromiso de estar cerca sobre todo en los momentos difíciles". Así lo expresó este miércoles en conferencia de prensa, acompañada por los ministros Hernán Lacunza (Economía), Marcelo Villegas (Trabajo) y Javier Tizado (Producción) y el titular del Bapro, Juan Curutchet.

“Sabemos que en la Provincia hay muchas personas que están haciendo enormes esfuerzo por sacar adelante a sus familias cada mes", dijo y aseguró que quieren “dar respuestas concretas a esa situación”.

Sabemos que hoy muchos bonaerenses están haciendo un gran esfuerzo, por eso lanzamos algunas medidas económicas concretas para acompañarlos y que se suman a las que anunció el Gobierno Nacional la semana pasada. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) April 24, 2019

En ese sentido, aclaró que la idea es dar “respuestas concretas” para “llevar alivio y tranquilidad al bolsillo de los bonaerenses”. “No son discurso, no son relato son respuesta concretas que tienen que ver con no mirar para otro lado”, insistió.

“No vamos a negar la realidad, no vamos a hacer como en otros tiempos, no vamos a decir que no pasa lo que pasa. Nos hacemos cargo y damos respuestas. Vamos a seguir trabajando como en los últimos tres años”, sentenció

A continuación el detalle de las medidas anunciadas:

Congelamiento de la tarifa de luz

En línea con el Gobierno Nacional, que anunció el congelamiento de la tarifa de generación eléctrica, ahora la Provincia tomó la decisión de no aumentar el valor de distribución de la red durante 2019. De esta manera, los bonaerenses no tendrán aumentos en la tarifa eléctrica en lo que resta del año.

Descuento del 50% en supermercados con Banco Provincia

Con el objetivo de que los vecinos puedan aliviar el gasto en las compras que realizan en supermercados, a partir del miércoles 24 de abril se vuelve a implementar el beneficio del 50% de reintegro en los comercios y cadenas de supermercados adheridas en compras con las tarjetas Visa Débito, Visa Crédito y Mastercard Crédito del Banco Provincia. Como novedad, se aumentó el tope de reintegro a $2.000 que antes era de $ 1.500. Es decir, en una compra de $4.000 se reintegrará $2.000, en una de $2.000 se reintegrará $1.000 y en una de $5.500 se reintegrarán $2.000 (tope del beneficio).

A partir de mayo, este beneficio tendrá vigencia el tercer y cuarto miércoles de cada mes hasta fin de año. El programa de descuento estará vigente en todos los locales adheridos entre los que se destacan las cadenas de supermercados Coto, Día, Carrefour, Jumbo, Disco y Vea de toda la Provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de una iniciativa que apunta principalmente a que los bonaerenses puedan ahorrar en la canasta familiar.

Los productos alcanzados por el descuento serán:

● Alimentos en general (incluyendo los alimentos frescos).

● Frutas y verduras.

● Cortes seleccionados de carne vacuna (tapa de asado, paleta y roast beef).

● Todos los cortes de cerdo (origen nacional).

● Bebidas sin alcohol.

● Productos de limpieza.

● Productos de las categorías y/o rubros bajo “Precios Cuidados”.

En el caso de la tarjeta de débito, los reintegros serán dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra y con tarjetas de crédito las compras deben realizarse en un solo pago y la devolución se hará en los dos resúmenes siguientes.

Quienes no sean clientes del Banco Provincia podrán acceder a la promoción solicitando su caja de ahorro gratuita que los habilita a tener la tarjeta de débito Visa.

Topes para créditos hipotecarios UVA

Desde el inicio de la gestión en diciembre de 2015, se han otorgado 17.500 créditos hipotecarios UVA a través del Banco Provincia, que equivalen a más de $22 mil millones de pesos.

Para acompañar a estas familias, el Gobierno Provincial presenta nuevas disposiciones para ayudar en el pago de los créditos en tres ejes. En primer lugar, un mecanismo de evaluación para que las cuotas de los créditos hipotecarios desde hoy hasta al 31 de diciembre no excedan el 30% del salario. En segundo lugar, la suspensión de ejecuciones hipotecarias por 1 año y en tercer lugar la condonación de intereses punitorios.

Medidas para las Pymes de la Provincia

Líneas de crédito para la industria textil y del calzado

Desde el Banco Provincia, ya se brindaron más de $246 mil millones en líneas de crédito para impulsar el trabajo de las Pymes de industrial textil y de calzado. En este sentido, para continuar acompañando a las Pymes el Banco Provincia va a sostener la línea de crédito y a lanzar nuevas con especial foco en estas dos categorías.

Esto contempla una línea de descuento de cheques al 25% hasta 120 días para que no se corte la cadena de pagos y, para impulsar su producción, una nueva línea de capital de trabajo al 29% con tasa fija en pesos hasta 12 meses.

Moratoria para deudas laborales con el Ministerio de Trabajo

Para aliviar a más de 30 mil Pymes el gobierno bonaerense presenta una moratoria para deudas laborales no judicializadas con el Ministerio de Trabajo para el 2019. De esta manera, se condonará el 100% de los intereses de las deudas y se podrá abonar en un plan de pagos de 6 a 60 meses.

Una vez que las empresas ingresen en la moratoria se levantarán o suspenderán todas las medidas cautelares sobre Pymes o empresas radicadas en la Provincia de Buenos Aires. Las empresas dejan de estar limitadas a ser proveedoras del Estado y podrán acceder a líneas de crédito del Banco Provincia, que por deuda estaban impedidas para hacerlo.

Ley para la promoción de la competencia

La Provincia impulsará un nuevo proyecto de ley para promover la competencia, ayudar a las Pymes a colocar más productos en los supermercados y garantizar que los bonaerenses puedan elegir entre más de una marca por producto, acceder a mayor variedad y mejores precios.

Entre los puntos principales, establece que estos comercios deben contar en sus góndolas con productos de no menos de 4 proveedores distintos por artículo. Así, los de una misma marca, proveedor o grupo económico de empresas (de cualquier manera vinculadas o integradas) no deberán superar el 30% del espacio de cada góndola.

Además, se deberá destinar 10% de espacio para productos de Pymes lo que permitirá asegurar la pluralidad de marcas y el acceso de estas últimas a nuevos canales de venta. El proyecto alcanza a mayoristas que no comercialicen sus productos exclusivamente, grandes superficies comerciales y cadenas de distribución.

Además, la ubicación en góndola deberá ser rotada periódicamente, de manera tal que toda la mercadería independientemente de su proveedor esté a una altura de visión horizontal —que es la más visibilidad brinda— durante el mismo tiempo.

Las sanciones para los establecimientos que se encuentren en infracción serán aplicadas según la gravedad de cada caso: apercibimiento, multa, decomiso, clausura o suspensión del Registro de Proveedores.