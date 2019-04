Alfonsín: "Necesitamos una alternativa al gobierno y a Unidad Ciudadana"

El dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR), Ricardo Alfonsín, brindó una rueda de prensa junto al concejal Mario Rodríguez y pidió construir la unidad del progresismo de cara a las elecciones generales de este año.

Alfonsín hizo un duro diagnóstico de la realidad nacional y consideró que "hace mas de un año que la gente empezó a dudar que con estas políticas se resuelvan los problemas". En ese marco, sostuvo que "es necesario una alternativa al gobierno y a Unidad Ciudadana" y que "la UCR tiene que construir un nuevo espacio que no vuelva al pasado pero que se aleje de este presente".

El ex diputado manifestó que hay conversaciones con el socialismo, el GEN y Roberto Lavagna para la conformación de un nuevo espacio progresista que "no debe excluir a fuerzas que hoy estén en Cambiemos" pero aclaró que "sin acuerdo programático no tiene sentido un frente". "Hay que asegurar la unidad de los que piensan igual", agregó.

Alfonsín cuestionó el actual rumbo y señaló que "el próximo gobierno tendrá que afrontar problemas mas difíciles de los que se heredaron en 2015". Acto seguido, deslizó duras críticas a su propio partido y enfatizó que "el radicalismo no ha puesto la cara durante los primeros dos años de gestión, si el comité hubiese cerrado no se hubiera notado la diferencia". "Renunciamos a nuestra identidad e hicimos todo lo contrario a lo que dijimos que íbamos a hacer", disparó.

Por último, lamentó la falta de diálogo en Cambiemos, aseguró que "el radicalismo actuó como si no tuviera interés de ser escuchado" y reiteró la importancia de debatir un programa que supere los nombres propios. "Si mañana ponen al Papa Francisco con el mismo programa, igual no te sirve para ganar", culminó.