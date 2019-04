Buscan ampliar a 18 años la edad para la inscripción tardía de nacimientos

El presidente del Bloque Cambiemos de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley que permite la inscripción tardía de los niños, niñas o adolescentes bonaerenses hasta 18 años que no estén inscriptos en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

Además, obliga a solicitarlo a quienes tengan la obligación parental y a los organismos, tanto estatales como privados, que tomen conocimiento de esta situación.

“El derecho a la identidad es uno de los derechos fundamentales de todas las personas”, afirmó Abad, por lo que consideró que se debe “prestar la asistencia y protección necesaria con miras a garantizarlo y restablecerlo rápidamente”.

“Los niños, niñas y adolescentes cuyos nacimientos no son registrados oportunamente se encuentran en una particular situación de vulnerabilidad, ya que no sólo tienen vulnerado su derecho a la identidad, sino que se configura una situación de vulneración de acceso a otros derechos”, agregó el legislador.

Hasta el momento, los adolescentes de entre 13 y 18 años solo pueden inscribirse por resolución judicial, a través de complejos procesos, con asistencia letrada y con cargo.

El Diputado Provincial Marimiliano Abad es el impulsor del proyecto

El proyecto prevé que “todas las medidas de prueba necesarias para la tramitación del Procedimiento de Inscripción Tardía de Nacimiento serán gratuitas”. Así también, si el menor no cuenta con certificado de nacimiento, un médico matriculado deberá determinar la edad y fecha presunta de nacimiento; y en caso de que los progenitores no tengan DNI, bastará con la presentación de dos testigos para acreditar la identidad.

Abad insistió en que “resulta imperioso garantizar universalmente el acceso al derecho a la identificación e identidad de los niños, niñas y adolescentes de la provincia de Buenos Aires”, por lo que, con este proyecto, intenta “garantizar procedimientos sencillos y ágiles, removiendo obstáculos que hoy lo impiden”.

Un informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina determina que en la Argentina viven al menos 168 mil niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años sin su Documento Nacional de Identidad. De ese número, cerca del 40% vive en la provincia de Buenos Aires