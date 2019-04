Regional Pampeano: traspié de Sporting, nuevo liderazgo de Mar del Plata Club

Pasó la quinta fecha del Torneo Regional Pampeano A Clasificatorio y hubo un cambio de líder: Mar del Plata Club venció a San Ignacio por 41 a 14 y aprovechó el triunfo de Sportiva frente a Sporting en Bahía, fue 33 a 31, para saltar a la cima de las posiciones.

Mar del Plata Club sigue siendo contundente en este Regional Pampeano A Clasificatorio, y venció en condición de visitante a San Ignacio, por 41 a 14. Los puntos del nuevo puntero fueron tries de Franco Catuogno (2), Francisco Giacobone (en su debut en Primera), Felipe Lizarraga, Ramiro Allasia, Juan Ignacio Montone y un try Penal más dos conversiones de Leonardo Sestelo.

Sportiva dio la nota y le ganó a Sporting en La Carrindanga por 33 a 31. Dos tries penal más un try y cuatro penales de Ignacio Ficcadenti para las “Palomas” y los tries de Federico Spinelli (2), Joaquín García Argibay e Ignacio Parietti más 11 puntos con el pie de Juan Noceti configuraron el score final.

Comercial fue otro que ganó en esta Fecha 5 del TRPA y lo hizo de local y frente a Biguá. Juan Ignacio Kaspin y Pablo Colangelo (2) más dos conversiones y dos penales de Bautista Farisé confirmaron el 25 a 17 final. En el “Tricolor” Matías Montes y Hernán Ebrett marcaron un try cada uno y Lisandro Rodríguez sumó dos conversiones y un penal.

Universitario recibió a Los Cardos y se llevó un muy buen triunfo. El equipo de Barrio Libertad ganó por 21 a 7 con tries de Germán Maschwitz y Franco Rodríguez Reinoso más una conversión y tres penales de Ignacio Osorno. Para el “Verde”, Nicolás Camargo llegó al try y lo convirtió Pablo Roveda.

Uncas consiguió su primer triunfo del campeonato frente a Argentino de Bahía Blanca. Fue por 26 a 13 con 2 tries de Nicolás Sorbi y uno de Tomás Álvarez, que también ayudó con una conversión y tres penales. Para los Bahienses, Juan Cantarelli sumó un try, una conversión, y dos penales.

Resultados 6 de abril:

Regional Pampeano A Clasificatorio

Comercial 25 vs 17 Biguá

Comercial 26 vs 24 Biguá (Intermedia)

San Ignacio 14 vs 41 Mar del Plata Club

San Ignacio 13 vs 43 Mar del Plata Club (Intermedia)

Sportiva 33 vs 31 Sporting

Sportiva 42 vs 15 Sporting (Intermedia)

Uncas 26 vs 13 Argentino de Bahía Blanca

Uncas 10 vs 21 Argentino de Bahía Blanca (Intermedia)

Universitario 21 vs 7 Los Cardos

Universitario 35 vs 30 Los Cardos (Intermedia)

Posiciones

Mar del Plata Club 23

Sporting 20

San Ignacio 17

Sportiva 15

Comercial 15

Universitario MdP 11

Bigua 5

Uncas 5

Los Cardos 4

Argentino 4

Regional Pampeano B

Santa Rosa 39 vs 21 Universitario de Bahía Blanca

Santa Rosa 34 vs 17 Universitario de Bahía Blanca (Intermedia)

Torneo Clasificatorio

Biguá 32 vs 29 Los 50 (M-19)

Comercial 57 vs 0 Unión del Sur (M-19)

Los Cardos 25 vs 17 Uncas (M-19)

Mar del Plata Club 43 vs 22 San Ignacio (M-19)

Pueyrredón 12 vs 55 Universitario (M-19)

Torneo Preintermedia Inicial

Comercial 40 vs 26 Biguá

San Ignacio 12 vs 15 Mar del Plata Club

Torneo Clasificatorio Regional C

Camarones 0 vs 64 Campo de Pato

Camarones 10 vs 61 Campo de Pato (Internedia)

Necochea 14 vs 36 Villa Gesell

Necochea 29 vs 7 Villa Gesell (Intermedia)

Torneo Preparación Desarrollo

Miramar 65 vs 7 Pampas