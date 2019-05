La Iglesia, preocupada por la crisis: "Nos llegan un montón de currículums por falta de trabajo"

Nadie esquiva la preocupación por el impacto que tiene la crisis económica que se arrastra desde hace meses con el Gobierno de Mauricio Macri y menos aún en una ciudad tristemente acostumbrada a reflejar los mayores índices de desempleo en todo el país.

Monseñor Gabriel Mestre, el Obispo de Mar del Plata, le reveló a 0223 que la Iglesia recibe a diario un "montón de currículums" de personas que se acercan en busca de alguna oportunidad laboral. "Nosotros siempre dejamos en claro que acá no disponemos de ninguna bolsa de trabajo pero de todos modos recibimos lo que nos mandan por una cuestión de caridad", reconoció.

Al aportar su mirada, el máximo responsable que tiene la Iglesia católica a nivel local dijo que su preocupación radica en la extensión "generalizada" que tiene el contexto de crisis en la sociedad. "La padece la clase media pero también impacta de manera particular en los que tienen menos recursos", lamentó.

"Vemos dificultades en personas de clase media que, por ejemplo, no pueden pagar su colegio más allá de que la cuota sea económica. Los colegios del Obispado tienen en general una cuota mínima y muchas familias están complicadas para cumplir con eso porque antes tienen que atender la comida, el pago de tarifas y otras prioridades", comentó.

Ante este escenario, Mestre le pidió a los candidatos y referentes de las distintas fuerzas políticas que trabajen por el "bien común" en este período "preelectoral" y respaldó, en este sentido, el reciente que hizo llamado Macri para lograr consensos con la oposición. "Hay que trabajar por la educación y por privilegiar a los más desfavorecidos", dijo, y respecto de la convocatoria oficial, puntualizó: "La agenda debe ser abierta y sin manipular ningún punto. Son condiciones fundamentales".

"Se están logrando avances después de 18 años de falta de intervención"

Por otra parte, el Obispo también se refirió a la compleja problemática social que atraviesa desde hace tiempo al basural con las que personas que subisten del reciclaje de manera informal y destacó que se "van dando pasos importantes" para revertirla, tras la llegada de la Ceamse como empresa encargada de la operatoria del predio.

"Veníamos de unos 18 años sin ningún tipo de intervención y lo que ha hecho Ceamse hasta ahora lo vemos de manera positiva. Las mejoras se ven con claridad", ratificó el referente religioso.

Mestre dijo que desde la Iglesia se intenta dar acompañamiento a estas gestiones junto a Nación a través de proyectos como "Cura Brochero" y "Betania". "El reciclado se hace afuera del predio y tenemos programas para acompañar para la gente que está afuera", garantizó.

Además, el Obispo dijo que no se ha registrado un crecimiento de la cantidad de personas que asisten al basural. "El número de gente se mantiene más o menos. No hubo un crecimiento por los datos que me han dado. La Ceamse igual regula y tiene censada la gente y nosotros tenemos datos que compartimos y cruzamos", indicó.

Un registro difundido desde la Pastoral había dado cuenta meses atrás que había más de 500 recicladores en el predio de disposición final. Sin embargo, distintos sectores exigen que se efectivice el Registro Único de Recuperadoras y Recuperadores y se cumpla la Ordenanza Nº 22.395 sancionada en 2015 que propone la creación del Programa Social del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.