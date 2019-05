Arranca el 6° ciclo de cine documental político argentino y latinoamericano

La 6° Edición de Cine Documental Político Argentino y Latinoamericano se desarrollará todos los lunes a partir de este 13 de mayo, desde las 18.30, en el Teatro Melany del Centro de Arte RadioCity+RoxyComedy+Melany ubicado en San Luis 1750 con entrada libre y gratuita.

Las proyecciones son organizadas por la Videoteca Universitaria / SEU; Universidad Nacional de Mar del Plata Sala Rodante INCAA No Comercial y el mencionado centro cultural.

Programación completa

Mayo

Lunes 13 - Dedo na ferida (Dedo en la herida) / Dirección: Silvio Tendler / Brasil / 2017 / 90 min. Sinopsis: En tiempos sombríos, en los que el mundo se enfrenta a la pérdida progresiva de derechos sociales y al resurgimiento de movimientos de extrema derecha, el documental "Dedo en la Ferida", dirigido por el cineasta Silvio Tendler, se afirma como una película incomodamente actual. Con la precisión de una mirada tallada en más de 80 obras de cuño histórico y social, el director trata del fin del estado de bienestar social y de la interrupción de los sueños de una vida mejor para todos, en una coyuntura donde la lógica homicida del hombre, el capital financiero inviabiliza cualquier alternativa de justicia social.

Lunes 20 - Antón Pirulero / Dirección: Patricio Escobar / 2018 / 69 min. Sinopsis: No es fácil hacer desaparecer una persona. El Estado lo hace. Y para que pueda hacerlo es necesario que se ponga en marcha la máquina.

Lunes 27 - La Paz en Buenos Aires / Dirección: Marcelo Charras / 2013 / 70 min. Sinopsis: Erasmo Chambi es un inmigrante boliviano que sobrevive en los suburbios de Buenos Aires dando espectáculos de lucha libre en clubes de barrio. Carga a cuestas un ring precario hecho con sus propias manos. En su país fue un luchador legendario, existieron álbumes de figuritas, posters y muñecos de su personaje “El Ciclón”, que hoy son solo reliquias en un cajón olvidado. En estos días entrena a su hijo para que sea su sucesor.

Junio

Lunes 3 - El volcán adorado / Dirección: Fernando Krapp / 2018 / 67 min. Sinopsis: Esta película narra el viaje de Christian Vitry a la cumbre de un mundo perdido. Antropólogo de altura y director del programa Qhapaq Ñan, en 1999 formó parte de la expedición que extrajo a los Niños del Llullaillaco del volcán. El hallazgo tuvo una gran repercusión mundial, así como un enorme impacto social en las comunidades de la puna salteña. Antes de iniciar el ascenso, Vitry y su equipo deben pedir permiso en Tolar Grande, la comunidad kolla más cercana a la base del volcán, para buscar una respuesta posible a una antigua pregunta: ¿cómo nos relacionamos con una montaña sagrada?

Lunes 10 - A 190 años de la creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas a cargo de Luis María Vernet primer Gobernador-Comandante.

Exilio de Malvinas / Dirección: Federico J. Palma / 2016 / 66 min. Sinopsis: Documental que cuenta la historia de Alexander Betts, James Peck y Mike Bingham, tres malvinenses que por diversos motivos fueron forzados a dejar las islas y trasladarse a la Argentina Continental. Alexander Betts defendió la reivindicación de soberanía sobre las islas que se planteaba desde Argentina, lo cual le costó un duro enfrentamiento con su familia y otros kelpers. James Peck, artista plástico, conoció a una argentina de visita en la Isla y se enamoró de ella. El biólogo Mike Bingham se radica en las Islas Malvinas para trabajar en el estudio y la protección de su fauna. Mike empieza a descubrir que la población de pingüinos en la zona se había reducido considerablemente, emigrando hacia zona continental argentina en busca de alimentos. Todo indicaba que se debía a los oscuros negociados que permitían la pesca indiscriminada en la región.

Lunes 24 - Cada 30 horas / Dirección: Alejandra Perdomo / 2016 / 73 min. Sinopsis: En Argentina cada 30 horas una mujer muere víctima de violencia de género. Algunas de ellas logran pedir ayuda para que su agresor deje de lastimarlas; confiando en que la ley las ampare y en que la justicia condene al violento. Diversas violencias naturalizadas, por las cuales la mujer agredida tiene que enfrentar una mirada social que la juzga, cuestiona y condena.

Agosto

Lunes 5 - Beatriz Portinari - Un documental sobre Aurora Venturini / Dirección: Agustina Massa, Fernando Krapp / 2013 / 76 min. Sinopsis: A Aurora Venturini no le caben definiciones. Su vida es un compendio de varias vidas llenas de historias fascinantes, algunas reales y otras no. Escuchar hablar a Aurora a los 91 años es placentero: a pesar de ese cuerpo frágil con el que carga, su mente es jovial, audaz, irónica, y muy sagaz. No tiene paciencia, no parecen gustarle las cámaras, en realidad nada tecnológico parece agradarle: dice sin ninguna vergüenza que está esperando el día para destruir su computadora. Sus amigos y conocidos hablan de ella con admiración, y ¿cómo no hacerlo? Amiga de Eva Perón, alumna de Jean Paul Sartre, filósofa de La Sorbonne, escritora, autora de más de treinta títulos y ganadora del concurso literario de Página 12 a los ochenta y seis años. La vida de esta impactante mujer no parece real.

Lunes 12 - Segundo subsuelo / Dirección: Oriana Castro y Nicolás Martínez Zemborain / 2018 / 62 min. Sinopsis: Luego de codirigir S.C. Recortes de prensa (2014), estrenada en el Festival, Oriana Castro y Nicolás Martínez Zemborain vuelven a colaborar detrás de cámara en este documental, cuyo eje central es la obstinación de la memoria. “Allí donde la toques, la memoria duele”, reza la cita de Yorgos Seferis, poeta y diplomático griego. Arthur descubre por azar, a fines de los ochenta, el lugar donde cree haber estado secuestrado. Incapaz de reconstruir su historia, intenta olvidar sin suerte todo lo sucedido. Más de treinta años después, regresa a la Argentina a reconstruir la verdad, pero es una tarea difícil: los espacios que busca han mutado, ya no existen. En su peregrinación conoce a Pablo, arquitecto, quien parece ser el único que conoce –y mucho– los lugares que Arthur menciona.

Lunes 26 - Reina de corazones / Dirección: Guillermo Bergandi / 2016 / 82 min. Sinopsis: Narra la historia de diez chicas trans pertenecientes a una cooperativa de teatro que nació con el único objetivo de sacar a las chicas de la prostitución. Estudian teatro y producen sus espectáculos. Sus protagonistas cuentan sus sueños, muestran su lucha y comparten sus vivencias y realidades para poder ser aceptadas y así pertenecer a la sociedad.

Septiembre

Lunes 2 - El silencio es un cuerpo que cae / Dirección: Agustina Comedi / 2017 / 72 min. Sinopsis: Detrás de la cámara que captura fiestas y vacaciones familiares, hay un hombre. Es el padre de Agustina, la directora de este documental que, a partir de películas caseras en 8mm y VHS, explora un pasado personal y a su vez descubre en sus pliegues el retrato político y social de una época.

Lunes 9 - Los 120. La brigada del café / Dirección: María Laura Vásquez / 2018 / 69 min. Sinopsis: En 1985 ciento veinte jóvenes argentinos viajaron a Nicaragua a fin de realizar tareas de recolección de café para colaborar con la economía de ese país, muy dañada por la guerra impuesta por Estados Unidos. Inmediatamente en Argentina, la derecha conservadora, los medios hegemónicos y las fuerzas diplomáticas demonizaron esta iniciativa solidaria e hicieron todo lo posible para que esta acción fracasara. Sin embargo, este viaje se realizó y significó para este contingente una experiencia que les cambio la vida para siempre.

Lunes 16 - Ivonne / Dirección: Marina Rubino / 2018 / 70 min. Sinopsis: Un desciframiento colectivo sobre Yvonne Pierron, religiosa francesa que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y a la dictadura cívico-militar en Argentina. Con su lucha incansable fue testigo y partícipe de los movimientos populares de los últimos sesenta años en América Latina.

Lunes 23 - Amor en Dictadura / Dirección: Emilia Faur / 2018 / 58 min. Sinopsis: El eje de este film son las indagaciones acerca de cómo atraviesa la representación de lo político los vínculos amorosos, a través del testimonio del recordado autor y director Alberto Migré y sus telenovelas. Y también se vale de testimonios de mujeres militantes como, por ejemplo, Miriam Lewin y Liliana Chiernajowsky. Los testimonios –a los que se suman los de Eduardo “Tato” Pavlovsky, María Sonderéguer y Diana Maffia– se articulan con aquella entrevista inédita al propio Migré realizada por Faur tres días antes de la muerte del padre de la telenovela argentina, en marzo de 2006.

Lunes 30 - A más tardar- El tiempo del reencuentro. / Dirección Mariana Guth / 2018 / 69 min. Sinopsis: El hallazgo del diario personal de su madre moviliza a los tres hermanos checos, Martín, Tomás y Doris Roubicek, a emprender un largo viaje a través de sus recuerdos y por fin, volver a visitar juntos aquellos lugares de la infancia. Van abriendo "cajones" más grandes y luego más pequeños hasta llegar al lugar donde queda resguardada la memoria, al igual que en el viejo escritorio barroco, donde permaneció oculto el diario durante 32 años en la ciudad de Praga.

Octubre

Lunes 7 - En los ojos de la memoria / Dirección: Betiana Burgardt / 2014 / 66 min. Sinopsis: En 1985, un terraplén de contención cedió provocando la inundación de la Villa turística Epecuén, en la provincia de Buenos Aires. Permaneció sumergida hasta hace pocos años, pero un ciclo climático de sequía intensa, dejó al descubierto los restos de un pueblo fantasma. En las fantasías de cada protagonista se va elaborando el hilo conductor; relatan vivencias propias y sentimientos que surgen de lo ocurrido. En sus ilusiones hay una mirada al futuro. Ellos conservan la esperanza de que no todo se haya perdido y que Epecuén resurja.

Lunes 21 - La casa de Argüello / Dirección: Valentina LLorens / 2018 / 82 min. Sinopsis: Valentina, hija de Fátima, nieta de Nelly y madre de Frida reconstruye frente a cámara la historia de su familia. Los huesos de su tío -desaparecido en la última dictadura militar- son encontrados y su restitución abre una herida. Valentina bucea en el doloroso pasado familiar a través de cuatro generaciones de mujeres, descubre nuevas capas, donde el dolor de lo vivido cobra una nueva forma: Nelly ha perdido a dos de sus hijos, Fátima, fue presa política, Valentina nació en cautiverio y fue recuperada por su madre, y finalmente su hija Frida, testigo de la restitución.

Lunes 28 - Cubanas. Mujeres en revolución / Dirección: María Torrellas / 2018 / 94 min. Sinopsis: El documental rescata el rol jugado por las mujeres tanto en la lucha guerrillera como en el devenir de la Revolución, hasta llegar a la actualidad. Un recorrido que llega hasta el presente rescatando a mujeres de diversos ámbitos y edades, para recoger sus testimonios de vida y exponer nuevamente cuánto ha significado para ellas alimentarse de los valores puestos en marcha a fines de la década del 50. Así surgen voz e imagen de trabajadoras, médicas, científicas, artistas y militantes sociales y políticas.