Organizaciones sociales instalarán ollas populares frente al Municipio: "La situación está cada vez peor"

Organizaciones sociales de realizarán una nueva jornada de protesta este miércoles para visibilizar la situación socioeconómica que atraviesan los sectores más vulnerables de Mar del Plata.

La convocatoria está anunciada para este miércoles a las 9:30 horas de la mañana. Movimientos barriales, nucleados bajo la Confederación Argentina de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, el Polo Obrero y numerosas cooperativas de trabajo concentrarán en las primeras horas de la mañana en cuatro cruces de la ciudad: Libertad e Independencia, Luro e Independencia, Luro y la Costa y Buenos Aires y Colón. Minutos más tarde, pasadas las 10 de la mañana, se movilizarán hacia el centro de la ciudad para montar ollas populares frente a la Municipalidad de General Pueyrredon.

En diálogo con 0223 Radio, Rodrigo Hernández, coordinador de Barrios de Pie, aseguró que la jornada de este miércoles será "histórica" y contará con diferentes organizaciones sociales y populares de Mar del Plata. "Hay una situación de desigualdad y pobreza muy profunda que evidentemente impacta muy fuerte", manifestó.

En este sentido, el líder barrial señaló que "en los barrios la están pasando realmente muy mal y parece que los únicos que no lo ven son los funcionarios". Comos si fuese poco, Hernández indicó que "la situación va empeorando" frente al contexto socioeconómico que atraviesan en las zonas periféricas. "Lo que vemos es que no hay respuesta ante la demanda de necesidades que este modelo va generado. Hay una crisis que está azotando fuertemente a la sociedad y la gente sabe que esto no da para más", apuntó.

Para finalizar, el referente de Barrios de Pie destacó el Consejo Económico y Social que se celebró el lunes por la mañana en el recinto del Concejo Deliberante, convocado por el precandidato a intendente Ariel Ciano, y señaló que "estos espacios suman". De todas formas, Hernández subrayó que se retiraron con "un sabor agridulce" porque no se presentaron funcionarios del oficialismo.

"Llamar al Consejo Económico y Social lo tendría que haber hecho el intendente Carlos Arroyo. Esperamos que nos sigan convocando para discutir y generar políticas públicas para poder asistir a los sectores que peor la están pasando. Parece que hay algunos funcionarios que están preocupados en qué le suma o resta para la campaña electoral en lugar de darle soluciones a la gente", conluyó Hernández.