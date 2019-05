Barrionuevo: "Tranquilos, cuando Macri termine después va a tener que ir a Comodoro Py"

Con la contundencia que acostumbra tener en sus declaraciones, Luis Barrionuevo, el titular de Uthgra, dijo presente este jueves en Mar del Plata y apuntó fuertes críticas hacia el kirchnerismo y el macrismo, al tiempo que ratificó a Roberto Lavagna como el candidato de Alternativa Federal que respalda "gran parte" del sindicalismo nacional para los próximas elecciones.

Tras el anuncio del paro general al que convocó la CGT para el 29 de mayo, el dirigente sostuvo que el Presidente Mauricio Macri "fracasó en todo" y aclaró que los gremios "intentan regular los conflictos para no hacerse cargo de la incapacidad de este Gobierno". "No queremos que después digan que por nosotros no gobiernan", apuntó.

El máximo referente que tiene el sindicato de los empleados gastronómicos no dudó de que los "errores" que cometió esta gestión "se pagarán en las urnas" y también consideró que el protagonismo que tiene Cristina Kirchner para estos comicios es el reflejo de "otro fracaso" del mandatario.

A su vez, Barrionuevo aseguró que hay una apoyo "unánime" del sector sindical a la candidatura del ex ministro de Economía Roberto Lavagna y confió que "él podrá terminar con la grieta que creó el mismo Gobierno". "Lo acompañamos porque no queremos más improvisaciones", justificó, en declaraciones a 0223.

"Lavagna supo poner en funcionamiento a la industria, el consumo, el campo… en poco tiempo, logró sacar a la Argentina del desastre que era en el 2000", rememoró el titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómico de la República Argentina.

En el marco de la realización del Congreso Anual de Uthgra que se celebra en Mar del Plata, el referente gremial no miró con malos ojos que su candidato compita en una interna dentro del PJ y no únicamente por el espacio de Alternativa Federal. "Si quiero ser campeón, tengo que jugar con el que sea pero eso pasa por un criterio de él", manifestó.

El sindicalista volvió a insistir que entre el Gobierno de Cristina y los "amigos de Macri" se "robaron todo" en el país durante las últimas décadas. "En total, faltan como 60 mil millones de dólares que se llevaron", apuntó.

Después de las últimas novedades que se conocieron en torno al juicio oral contra la ex presidenta, Barrionuevo sostuvo que "todo en el país está podrido y la Justicia también lo está"."Tiene que haber recambios sin ninguna duda. La gente perdió credibilidad de la Justicia. Me trae dudas y sospechas", aseveró.

Además, el Secretario General del sindicato aseguró que el actual presidente también transitará por los tribunales de Comodoro Py cuando finalice su mandato: "Quédense tranquilos, va a pasar eso. Cuando terminan los Gobiernos, los empiezan a llamar. La historia es así acá. Pasó con Menem y con Caballo también".