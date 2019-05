ARA San Juan: Aguad dijo que a los tripulantes les faltaba "entrenamiento" y "capacitación"

El ministro de Defensa Oscar Aguad señaló este viernes en Puerto Belgrano que en el caso del hundimiento del submarino ARA San Juan "ha habido una falta a lo largo del tiempo de entrenamiento, de las capacidades, fundamentalmente porque no había submarino".

"Es decir si los submarinistas están cuatro o cinco años sin navegar pierden capacidades", expresó el ministro.

Aguad formuló estos conceptos a la prensa luego de participar del acto en conmemoración del 205° aniversario del Combate Naval de Montevideo, que se realizó en la base naval Puerto Belgrano, por el día de la Armada Argentina. "El informe está en manos de la jueza, en manos de la comisión del Senado y la Cámara de Diputados, forma parte de lo que somos", agregó.

Según lo que consignó Télam el ministro expresó que "las Fuerzas Armadas no escaparon al país que tenemos" al comentar que en 1995 el ARA San Juan ya había sufrido un incendio idéntico al que en 2017 provocó su hundimiento, pero fue mientras amarraba en el puerto de Mar del Plata".

"Gravísimo, estuvieron dos días los bomberos para poder apagarlo, esa experiencia no se transmitió intergeneracionalmente. Si se hubiera transmitido, a lo mejor otro hubiera sido el desenlace" del ARA San Juan, sostuvo.

Consideró que hubo "una falta de entrenamiento de las capacidades y una falta de transmisión de generación en generación de las experiencias vividas antes" (y puso como ejemplo el incendio previo en el submarino).

En el caso de los buques de guerra, el ministro dijo que, en cambio, "han navegado ininterrumpidamente" pero se quejó de "la obsolescencia de la flota". "Esto hace perder capacidades, no es gratis no tener aviones o no tener submarinos, barcos, esto trae consecuencias", repitió.

Al hablar sobre los cinco aviones Super Etendard que arribaron provenientes de Francia y que están en la base Espora de Bahía Blanca, dijo que "vienen con sistema de armas pero habrá que agregarles armamento". "La idea es tener un sistema de armas que funcione plenamente pero mientras tanto estamos entrenado a los pilotos", comentó.

Las Fuerzas Armadas, dijo, "tienen material obsoleto que ya está para poner fuera de servicio". "Hay que recuperar la capacidad del instrumento militar, va a llevar un tiempo, años hacerlo, pero estamos en esta tarea", afirmó.

Sobre el salario de los militares sostuvo que el compromiso del presidente Mauricio Macri "fue recuperar un 3% por año de lo que se paga en negro", dijo que se cumplió, por lo cual se pasó "del 40% en negro" que se percibía cuando llegaron al Gobierno a "un 27%", pero advirtió "hay que seguir trabajando".

"Hay prioridades y vamos etapa por etapa, es decir reconstruir un país desde el lugar donde estábamos, no es tan sencillo", puntualizó el ministro.