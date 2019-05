ARA San Juan: familiares de los submarinistas desmintieron a Aguad y le pidieron la renuncia

Los polémicos dichos que lanzó en las últimas horas el Ministro de Defensa, Oscar Aguad, tuvieron una fuerte repercusión negativa en Mar del Plata: familiares de los submarinistas del ARA San Juan se movilizaron en la tarde de este viernes hasta el Monumento al General San Martín para desmentir al funcionario y volverle a pedir su renuncia.

En diálogo con 0223, Zulma Sandoval, la mamá del sonarista Celso Vallejos, dijo sentir "angustia, dolor y bronca" por las palabras del integrante del gabinete de Mauricio Macri y lamentó que "abra la boca para decir estas cosas".

Tras participar del acto en conmemoración del 205° aniversario del Combate Naval de Montevideo, Aguad había dicho que hubo "una falta de entrenamiento de las capacidades y una falta de transmisión de generación en generación de las experiencias vividas antes" en el caso del ARA San Juan, atribuyendo algunas de las responsabilidades de la tragedia a los propios tripulantes.

"La mayoría de los chicos del submarino eran profesores de los cabos que están ahora en la escuela. Si son inexpertos, no pueden estar dando clase y sin embargo cada uno daba clase a los chcios de su especialidad. Estaban capacitados y sabían mucho para estar en el submarino. Era una dotación muy preparada", aclaró al respecto Sandoval.

La madre del submarinista consideró que Aguad busca "sacarse un peso de encima y tapar el sol con un dedo" al deslindar responsabilidades del Gobierno en la tragedia que terminó con la vida de los 44 tripulantes que iban a bordo del navío.

Sandoval recordó que el funcionario "no fue elegido por el pueblo" para ocupar el cargo por lo que le solicitó su dimisión "para que venga alguien que sepa de verdad de Defensa". "El inexperto es él: no sabe nada. No es justo que siga ensuciando a los chicos. Ellos no tienen la culpa. No los cuidaron ni los salvaron y siguen mintiendo", lamentó.

Por su parte, Mirtha Laz, la mamá del submarinista marplatense Alberto Cipriano Sánchez, consideró que el ministro "no puede decir semejante barbaridad" y aclaró que no le "permitirá al Gobierno que se saque todo esto de encima".

"El señor Aguad no sabe nada del submarino. Creo que él recién se enteró de que se existía con este desastre que pasó. Él es un bueno para nada", apuntó la familiar del tripulante, quien reconoció que estas últimas declaraciones representaron un "golpe tremendo".

A la fecha, la investigación sigue caratulada por “averiguación de ilícito”. De las 44 familias, sólo 26 decidieron presentarse como querellantes, y su representación se divide entre los estudios de los abogados Valeria Carreras y Fernando Burlando, Lorena Arias y Luis Tagliapietra, quien también es papá de uno de los submarinistas.

El 25 de octubre de 2017, el submarino partió desde la Base Naval de Mar del Plata con rumbo hacia la Isla de los Estados, cerca de Tierra del Fuego, para realizar un ejercicio militar. El 15 de noviembre de 2017, cuando regresaba hacia la ciudad, algo falló. Desde entonces y hasta el sábado 17 de noviembre de 2018 no hubo noticias sobre la ubicación exacta de la embarcación, que finalmente fue hallada por Ocean Infinity a más de 900 metros de las profundidades del mar.