La cantora Marita Moyano se suma al concierto circular de Creciente

Este sábado 18 de mayo, en el Instituto Marplatense de Música Contemporánea, Creciente volverá a sonar en concierto circular y esta vez, a diferencia del último show, retomará esa costumbre de tocar con artistas que admiran y valoran, como la cantora Marita Moyano.

La cita se anuncia a partir de las 21 horas y una vez más, la entrada al espacio ubicado en Chacabuco 3639, será voluntaria.

De esta manera, más allá de repasar algunos temas del primer disco -“Mareo”- e interpretar los que integrarán el segundo trabajo editado de la banda, que se grabaría este año, les músicos de Creciente ensamblarán sus melodías con las de la compositora invitada.

“El concierto circular de Creciente tiene que ver con una fuerza centrífuga, donde una se ve ahí adentro, se fortalece, se mezcla con esos sabores del lugar, con sus sonidos, sus imágenes, que nos representan. Siento que cada canción de Creciente tiene que ver conmigo, con las personas que habitamos esta orilla atlántica. Entonces, participar de un concierto de estas características me llena de alegría, pero además me genera mucho orgullo que en Mar del Plata sucedan estas cosas, estos fenómenos. Creciente es música de la Costa Atlántica y de eso no hay duda. Me siento feliz de sumergirme en esta ola, en este mar Creciente”, expresó Moyano.

Actualmente, además de talleres de canto, colectivo e individual, la cantora y compositora integra el Recicle Percusión y forma parte de la obra de teatro “Invisibles o la intención de no ver…”, con la que el próximo 23 de mayo encarará una gira al litoral argentino y uruguayo, invitadxs por la Universidad de la República a participar del Encuentro regional de teatro en Salto (Uruguay). Además, se autodefine murguera y “viajera”.

Quienes no quieran perderse este espectáculo, más allá de que la entrada es voluntaria, pueden reservar su lugar a través del Facebook de Creciente o mediante un llamado telefónico, de lunes a viernes de 16 a 21, al IMMC al 473-7453.