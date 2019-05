Acampe frente al Municipio: "Es muy preocupante que la Justicia marplatense siga sin querer actuar"

El Secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, reconoció que le "preocupa muchísimo" que la Justicia de la ciudad no haya tenido ninguna actuación para frenar el acampe que mantiene paralizado el tránsito frente a las puertas del Palacio Comunal desde el miércoles a la noche.

El funcionario recordó que la Suprema Corte de Justicia bonaerense ya ha hecho lugar a los planteos esgrimidos desde el Municipio ante este tipo de situaciones para que se proceda con alguna intervención con los manifestantes. "La Corte ya le dijo a la Justicia marplatense que no se puede hacer oídos sordos ni mirar para otro lado cuando ocurren estos hechos", aclaró.

En declaraciones a 0223, Vicente insistió en que el acampe que impulsa el Polo Obrero, que incluyó la quema de objetos, ha ocasionado un perjuicio "a la capa asfáltica del lugar, al normal desenvolvimiento de la actividad administrativa del Municipio y a la actividad comercial y cultural de la zona".

En este sentido, el funcionario de Carlos Arroyo sostuvo que "no se puede desconocer el derecho de la comunidad marplatense de respirar aire puro y limpio y de poder circular libremente por la vía pública".

"Si no respetan las instituciones y si se niegan a respetar el derechos de los demás creo que vamos por mal camino en una república", valoró Vicente, quien agregó: "Nosotros no vamos a cesar; creemos que hay que ver el interés de la comunidad y no de unos pocos, y vamos a bregar para que la Justicia dé una respuesta".

Con el paso del día, y ante la falta de avances en el pedido de desalojo que hizo el Municipio desde las primeras horas del viernes, Vicente lamentó que "aparentemente la Justicia marplatense siga sin poder o querer actuar" en esta situación de conflicto. "Ya no me sorprende nada igual pero sí me preocupa muchísimo", manifestó.

"No queremos utilizar la fuerza pública ni perjudicar a nadie sino beneficiar a la comunidad y vamos a instar siempre a los canales institucionales y legales", aclaró en última instancia el referente del gabinete municipal.