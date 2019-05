Schiaretti confirmó que Alternativa Federal tendrá fórmula propia

El gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, confirmó que Alternativa Federal tendrá un fórmula propia en las próximas elecciones presidenciales.

El referente del PJ cordobés dijo en una entrevista con Canal 10 de Córdoba que "no comento lo que hace otro espacio político. No soy parte del kirchnerismo. No vamos a formar parte de ni de una alianza con el kirchnerismo o Cambiemos". "Vamos a presentar candidato en las elecciones presidenciales", agregó.

A su vez, el mandatario pidió "bajar la ansiedad" y sostuvo que "los candidatos los vamos a elegir entre todos antes del 22 de junio". Por otra parte planteó que con Sergio Massa "están construyendo juntos".

Las declaraciones de Juan Schiaretti se producen luego de la confirmación de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner y a dos días del encuentro de Alternativa Federal que se desarrollará en tierra cordobesa.

La cumbre tendrá como anfitrión a Schiaretti y contará con la presencia de Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, el senador Miguel Ángel Pichetto, la líder del partido GEN Margatira Stolbizer y el socialista Miguel Lifstchitz.