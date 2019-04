Bossio: "El gobierno de Macri fracasó"

El diputado nacional por Alternativa Federal, Diego Bossio, visitó los estudios de 0223 Radio en el marco de su recorrida por la ciudad en el que se reunión con empresarios y dirigentes políticos de cara a las elecciones generales de octubre.

Bossio dijo que "preocupa como esta funcionando la economía argentina" y en ese marco, contó que "estamos charlando con empresarios locales e iniciamos una ronda de diálogo para que nos cuenten lo que pasa en términos de producción y venta".

Para el ex titular de Anses, "el gobierno de Macri fracasó porque no le dio un rumbo certero a la economía" y aseguró que "Argentina necesita recuperar la esperanza y las ganas de producir e invertir con aun horizonte claro". "Hace unos días conversamos con una empresaria local que produce motos y paso de vender 17 mil a 2 mil con un tasa de interés altísima. Cuando se reciente el consumo interno, pasan estas cosas", señaló.

De esta manera, el dirigente de Alternativa Federal sostuvo que "Macri eligió discutir la timba financiera, nosotros elegimos la producción" y se mostró confiado en que "a partir del 10 de diciembre habrá un nuevo gobierno en argentina con el peronismo como columna vertebral". "La oposición tiene la obligación de construir una mayoria social para ganarle a Macri", enfatizó.

El tandilense remarcó que se necesita "un gobierno de unidad nacional" y pidió que ·no hay que descartar el diálogo con ningún sector". Sobre la posibilidad de la construcción de la unidad opositora, Bossio dijo que "necesitamos generosidad, si el capricho y la especulación personal se pone por delante del objetivo fundamental vamos a terminar con una oposición fragmentada, hay que discutir temas, no nombres".

A su vez, el ex funcionario kirchnerista remarcó que "me preocupa las condicionalidades que el FMI le impuso al país" y aseveró que "hay cambiar las prioridades y generar doblares genuinos y eso no se logra con timba financiera ni abriendo cuenta capital con deuda con altas tasas de interes". "Hay que crecer para resolver los problemas y para crecer necesitas consumo interno y administrar el comercio inteligentemente".

Diego Bossio también consideró que "hay que ordenar la política para garantizar la unidad nacional e integrar a sectores productivos y trabajadores para mover la rueda y tener iniciativa politica para activar el debate en un congreso que esta parado no por falta de voluntad nuestra sino porque el gobierno no quiere debatir tema deuda, crisis de pymes y tarifas". "Si no reactivamos el consumo interno y las exportaciones va a ser imposible cumplir con los compromisos de deuda", agregó y aclaró que "es necesario honrar las deudas, para que seamos serios, confiable y creíble pero sobre la base de un país que funcione".

Por otra parte, el economista hizo mención a la situación en la provincia de Buenos Aires a la que le adjudicó "un potencial enorme" y criticó que "sigamos queriendo importar dirigentes cuando hay bonaerenses que la recorren y la conocen". "Tenemos la pampa húmeda mas rica de América Latina, el 60 por ciento de la producción de autos, 45 por ciento de la producción industrial, 40 por ciento de la población, puertos importantes como el de Bahía Blanca y Mar del Plata, que es la segunda ciudad mas importante en volumen poblacional", añadió.

En esa línea, el diputado hizo mención al armado electoral en territorio bonaerense y sostuvo que "si los gobernadores hicieron todo lo posible para ganar sus provincias, nosotros ternas que hacer lo mismo para ganar la provincia de Buenos Aires, sin mezquindades ni egos personales".

Por último, Diego Bossio volvió al debate de la unidad y manifestó aseguró que "tenemos que ser inteligentes para ganarle a Macri y lograr una mayoría social amplia sin hipocresía, no sobra nadie, necesitamos de todos". "Si la prioridades es ganar, lo demás tiene que quedar en segundo plano. Tenemos un 40 por ciento de trabajo en negro, 10 por ciento de desocupados, 15 por ciento de subocupados, es decir, más de la mitad de la población tiene problemas de empleo", culminó.