“Juego de Tronos” y un final llamado a dividir a sus seguidores

Este domingo la cadena HBO emitió el último capítulo de la aclamada serie Game of Thrones, tras ocho temporadas de notable éxito. El final de esta saga épica de fantasía despertó en el público tanto nostalgia como descontento y confusión, reavivando el reciente pedido por parte de los fans para rehacer la última temporada de la serie.

Mientras que algunos seguidores se mostraron satisfechos con la resolución de las historias de los personajes, una gran parte se manifestó desilusionada por la muerte de Daenerys, personaje que se volvió admirado por los fans con el transcurrir de las temporadas, de la misma manera que con el hecho de que Jon Snow no se haya convertido en rey de los siete reinos, luego de que acabara asesinando a la joven Targaryen y fuera enviado de nuevo a la Guardia de la Noche.

Si bien las repercusiones venían haciendo eco en las redes sociales desde que comenzó la emisión de la temporada, hacia el 14 de abril de este año, los últimos dos episodios fueron más que polémicos para los seguidores de la serie.

El descontento llevó incluso a la viralización de una petición en la página Change.org en la que alrededor de 1.300.000 personas firmaron para solicitar a los guionistas reescribir la octava temporada, principalmente insatisfechos por el destino al que los personajes de Jaime Lannister y Daenerys Targaryen arribaron durante los últimos momentos de la saga. La misma, que ya tenía cerca de 400.000 firmas la semana pasada, creció exponencialmente luego del tan esperado final.

“The Iron Throne”, como se llamó el último episodio de la serie, alcanzó los 19,3 millones de espectadores en su transmisión en vivo por televisión y las plataformas HBO GO y HBO NOW.

La última temporada, según datos oficiales de la cadena televisiva, venía marcando un récord de audiencia por la emisión del quinto y anteúltimo episodio de la temporada, con alrededor de 18,4 millones de televidentes en todas sus plataformas.

Así, se superó ampliamente el récord que había sido batido durante la emisión del cierre de la séptima temporada, que cosechó aproximadamente 16,1 millones de televidentes en total y 10,1 millones en televisión en vivo. Estos fueron los números registrados sólo en Estados Unidos, por lo que el impacto de esta última entrega de Game of Thrones fue incluso mayor a lo largo de todo el mundo.