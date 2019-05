Juego de Tronos: cómo vieron los actores el final de la serie

La espera terminó: el domingo se emitió el último capítulo de Game of Thrones, culminando el ciclo que comenzó hacia 2011 con la serie producida por HBO. Luego del controversial final que se le otorgó al show, las opiniones de los televidentes se mostraron divididas en cuanto a la evaluación del capítulo final. Los actores que protagonizaron la serie no quedaron afuera, brindando su opinión sobre la culminación de GOT. Algunos de ellos, como Kit Harington, Gwendoline Christie y Nathalie Emmanuel, manifestaron su disconformidad con la culminación de la historia.

Entre los principales testimonios de los actores luego del cierre del programa, algunas de las actrices cuestionaron el final de Game of Thrones por los desalentadores destinos que sufrieron los personajes femeninos de la serie. Al mismo tiempo, otros integrantes del plantel principal manifestaron que la resolución de la historia de sus personajes podría haber sido mejor.

Por un lado, Christie manifestó su irritación ante el abandono que sufrió su personaje, Brienne, por parte de Jaime Lannister para tratar de salvar a su hermana y acompañarla en sus últimos momentos de vida: “Me enfadó que eligiera a Cersei y tuve que irme a pasear. Sé que es solo un personaje, pero lo siento por ella”. Además, la actriz expresó que, entre sus expectativas con respecto al final de Brienne, esperaba verla reunirse con Daenerys.

Otra de las actrices que esperaba un final más digno para el papel que representaba fue Lena Headey, quien confesó que Cersei Lannister, de acuerdo con su personalidad aguerrida y vengativa, merecía “tener un momento más grande o luchar contra alguien, aunque calificó el final junto a su hermano Jaime como perfecto: “Vinieron juntos al mundo y se van juntos”.

Mientras tanto Emilia Clarke, actriz que encarnó a Daenerys Targaryen, defendió el actuar de su personaje diciendo que era lo único que podía hacer y lamentó su final, sosteniendo ante Entertainment Weekly que ella “realmente empieza con las mejores intenciones y esperando que nada atente contra su plan” pero finalmente es traicionada por esa ingenuidad, al pensar que Jon Snow “es la esperanza de que alguien la aceptará por todo lo que es y finalmente no lo hace”.

Por el contrario, Kit Harington, que calificó el final del relato como “decepcionante”, defendió la decisión de Snow de terminar con su vida, destacando la coherencia en cuanto al destino de Dany debido a que “hizo cosas terribles. Crucificó gente. Los quemó vivos. Esto ha sido un proceso en construcción que le dice a la audiencia: ‘Ustedes también han negado la realidad de esta mujer. Sabían que algo

estaba mal. Ustedes son culpables”.

Por otra parte, la actriz Nathalie Emmanuel, en la serie como Missandei, tomó una de las controversias planteadas por los fans y se mostró angustiada por el final de la traductora y consejera de Daenerys, decapitada en el anteúltimo capítulo por Cersei: “Fue frustrante matar a uno de los dos personajes de color de la serie. Entiendo la indignación de la gente porque esta es una conversación en torno a la representación. La serie ha sido criticada por su falta de representación y lo cierto es que Missandei y Gusano han representado a tanta gente porque solo eran ellos dos […] Sabía lo que significaba porque crecí sin ver a gente como yo, pero no me sentí realmente identificada hasta que la mataron, hasta que vi el disgusto y la indignación por su muerte”.