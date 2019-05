Por el estado de las calles, los chicos de Nuevo Ostende no pueden ir a clases

Vecinos de Nuevo Ostende reclaman por el estado de las calles. Muchas de ellas se encuentran prácticamente intransitables, e incluso, cada vez que llueve los niños no pueden llegar al jardín por la desmesurada cantidad de barro. Además, exigen que sean reconocidos como un barrio más del distrito de General Pueyrredon.

Entre el barro y el olvido, así es como viven los vecinos de Nuevo Ostende, un barrio periférico de Mar del Plata ubicado entre Belisario Roldán y José Hernández. Alexandra, una de las habitantes, dialogó con 0223 y contó el calvario que viven cada vez que llueve."Las calles están destruidas y el Municipio no hace nada", aseguró.

Asimismo, la mujer explicó que muchas veces deben poner tablones sobre el bache lleno de agua para que los niños que van al Jardín Nº 494 puedan llegar a clases, donde allí reciben, tal vez, el único plato de comida del día. "Muchos van a la escuela para comer", reconoció.

La calle en cuestión es la 224, conocida como Yapeyú. Un pozo de grandes dimensiones se adueña arteria a lo largo y ancho e imposibilita la libre circulación de los peatones. Incluso, los autos y motociclistas se ven obligados a subirse a la vereda para esquivar el agujero.

Pese a los innumerables reclamos que hicieron en diferentes oportunidades ante el Ente Municipal de Vialidad, Alexandra sostuvo que no hubo ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades. "Esto es tremendo. Nosotros también somos parte de Mar del Plata, pero parece que no existimos", apuntó.

Sin embargo, en este contexto, no es el único reclamo que exigen. Oficialmente, Nuevo Ostende no está reconocido como barrio, pese a que allí viven más de 300 familias. "Queremos que nos reconozcan. Parece que al intendente Carlos Arroyo no le interesa mucho como estamos", concluyó la mujer.