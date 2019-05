La Mar y Sierras pasó por Dolores

En una jornada de intensos duelos, la ciudad de Dolores recibió a la Liga Mar y Sierra masculina de primera división. Mar Chiquita obtuvo el primer puesto tras vencer en la final a Bapro mientras que la selección bonaerense Sub 17, que participó de la etapa, se quedó con el tercer lugar.

Se conformaron dos zonas de cuatro y los primeros de cada una pasaron directamente a la final de la etapa. Mar Chiquita se adjudicó la zona ante Ever Ready, Once Unidos y Gesell Furia a la vez que Bapro se impuso en el grupo que compartió con la selección bonaerense Sub 17, Cedetalvo y Dale la pala.

En la definición, se vieron las caras Mar Chiquita y Bapro con triunfo para el "rojinegro" por 25-20 y 25-19. La bonaerense completó el podio con una victoria 2-0 con parciales de 25-15 y 25-15.

La jornada se jugó en las canchas del Club Ever Ready y el Polideportivo local. "Fue una larga jornada. Para nosotros es una felicidad traer la liga a Dolores. Tratamos de hacer lo mejor posible para que todos se sintieran cómodos. Ojalá podamos tener una fecha más en Dolores", comentó Nicolás Echave, uno de los anfitriones.

Por otro parte, el próximo fin de semana el Maxivóley femenino disputará su segunda fecha en Cedetalvo. El estreno se dio semanas atrás en el Polideportivo Presidente Perón de Coronel Vidal, en donde se jugaron once partidos y participaron equipos de Mar del Plata, Balcarce, Necochea y Villa Gesell, que volverán a estar presentes en Mar del Plata.