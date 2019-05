Red de Hogares Verdes, la propuesta para que Mar del Plata tenga políticas sustentables

"Sé el cambio que querés ver", reza el mural que pintaron en San Martín y la vía integrantes del Partido Socialista de Mar del Plata, en el marco de una jornada en la que anunciaron la presentarción en el Concejo Deliberante "Red de Hogares Verdes", un proyecto que busca que la Municipalidad tome la iniciativa de generar acciones que concienticen sobre la importancia de políticas sustentables.

Pablo Zelaya, referente del partido, dialogó con 0223 y comentó el propósito del proyecto, el cual originalmente nació en Valencia, España, pero en Argentina ya se implementó en diferentes ciudades del país. "El fin es nuclear a todas aquellas familias de General Pueyrredon que quieren implementar un cambio en sus hábitos de vida relacionadas a la sustentabilidad para darles herramientas y acompañarlas en este proceso", precisó en medio de una jornada en la que se pintó un mural alusivo a la temática y también se plantaron árboles.

La intención del plan es que desde el estado municipal generen acciones sobre el impacto ambiental de las acciones cotidianas de la ciudadanía, principalmente en lo que concierne a residuos sólidos urbanos y el consumo indiscriminado de luz o agua. "La mejora de la calidad ambiental debe ser un tema prioritario, seguido de la implementación de políticas públicas que conduzcan hacia la producción sustentable y el consumo consciente", manifestó.

En este contexto, Zelaya reprochó la falta de medidas que tiene la Municipalidad de General Pueyrredon para abordar la sustentabilidad en la ciudad. "No existe un hecho sobre los efectos de los invernaderos, no tiene un plan de contingencia ante cualquier catástrofe climática que podamos sufrir y además no da ningún tipo de herramientas para pensar en un modo sustentable de vida", sostuvo.

Asimismo, el referente del espacio político aseguró que si bien al día de hoy permanece vigente, desde el gobierno local no muestran ningún tipo de interés en continuar con el proyecto de separación de residuos, ya que la gente que hoy lo hace es "muy poca". "Tiene que haber herramientas por parte de la Municipalidad para que los vecinos puedan cambiar el modo de vida y consumo".

"Se lo vamos a presentar a los concejales. Esperamos que tenga pronta aprobación. Mientras tanto, vamos a ver si podemos empezar a generar esta Red de Hogares Verdes por fuera de la Municipalidad", concluyó Zelaya.