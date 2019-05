Un balance positivo en Olavarría

Mar del Plata Newcom terminó su participación en el Torneo de Olavarría con sensaciones diferentes con respecto a los resultados obtenidos por las dos categorías. La +50 terminó logrando el Subcampeonato de la Copa de Bronce, mientras que en +60 repitieron la actuación del año pasado y ganaron la Copa de Plata.

La categoría +50 es un equipo en formación que dio ventaja al no poder contar con una plantilla de jugadores de esa edad, completando con mayores de 60 y 70 años. Para ellos fue un torneo para sumar competencia y experiencia, y a medida que se fueron soltando mostraron un muy buen nivel de Newcom que los dejó en la puerta del título en Copa de Bronce.

La categoría +60, los más experimentados en torneos y último Campeón de Copa de Plata, fue a Olavarría con la ilusión de mejorar la performance en un torneo muy competitivo donde estuvieron los mejores. Si bien se quedó con la espina de no estar en la definición de la Copa de Oro por errores propios, se comprometieron a repetir el título en la segunda copa en importancia y lo consiguieron con un rendimiento de menor a mayor, con fortaleza en todas sus líneas. El logro no es poca cosa para un equipo que todavía no logra consolidarse pero que sire desde lo anímico pensando en lo que viene.

De la mano del entrenador Diego Ramírez, las sensaciones fueron más que positivas tanto en lo deportivo como en lo humano de un grupo que compartió el fin de semana de Newcom en Olavarría y va por más.