Diego Frenkel llega al Teatriz: “Me gustan tanto mis discos solistas como los de La Portuaria”

Diego Frenkel llega este sábado 4 de mayo a Mar del Plata para brindar un show en el espacio Teatriz de diagonal Pueyrredon y Bolívar anunciado en abril pasado. La cita se anuncia para la hora 21 en una noche que tendrá en la previa a Paraje Alfar.

Hace años que Frenkel se abrió de su legendaria banda La Portuaria para sumergirse en su carrera como solista. Y el artista no reniega de ello porque, según cuenta, vive una etapa distinta donde pudo fortalecerse como músico: “Me gusta poder reinventarme y abrirme a nuevas influencias”, dice respecto a sus últimos trabajos discográficos, donde fusionó distintos estilos musicales que incluyen rock, jazz y el R&B.

“A través de las canciones”, su libro homónimo, Frenkel cuenta experiencias que tuvo durante los viajes a otras ciudades y países que debió hacer de chico y relata cómo fueron naciendo algunas de las canciones de su repertorio.

"Mi infancia fue atravesada por viajes que no fueron precisamente de placer sino de traslados a Chile, Venezuela y Argentina, moviéndome hasta los 9 años. Y después tuve un gran movimiento propio personal con muchas escapadas a Brasil y ya en la adultez, muchos viajes a Nueva York donde generé muchos vínculos. Igualmente, ya mi familia tenía un registro cultural muy amplio y muy universalista y cosmopolita. En Estados Unidos grabé dos discos enteros y mezclé otros cuatro. Mis raíces son muy diversas. Esa libertad de pensamiento y diversidad cultural me sirvió mucho en mi búsqueda. Nunca me gustó quedar atrapado en un emblema de un estilo de música. Siempre sentí que eso me etiquetaba y me limitaba", describió.

Sobre su etapa posterior a La Portuaria, Frenkel detalla: "Hace varios años que ya estoy como solista y ya llevo más de cinco discos de estudio. Tengo un montón de material como solista que no ha tenido el apoyo industrial corporativo que, en cambio, sí tuvo la producción de La Portuaria. Eso tiene que ver con cosas fortuitas que no se relacionan con mi elección sino con cómo se desarrolla el mercado de la música. Me gustan tanto mis discos como solista como los de La Portuaria" aseguró el cantante.

"Sí siento que mis últimos trabajos tienen una profundidad y un desarrollo distinto, y que mis últimos años solo me han fortalecido como músico que le pertenece al pueblo. Hay canciones que no son necesariamente “Selva” o “Nada es igual” que le llegan al corazón de la gente. Hay uno que se llama “A través de tus ojos” que se difundió por internet y tuvo un impacto impresionante, pero que nunca sonó en la radio. La canción trata de poder ver a través de la mirada del otro, de mis hijos principalmente. Me pasó muchas veces que la gente se me acerca para agradecerme esa canción" describió.