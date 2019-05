“Le creí a Viglione y entré como un caballo”

La décima audiencia en el juicio al “analista de mercados a futuro” Daniel Viglione y a su socia María Larsen por 87 casos de estafas y un perjuicio cercano a los cuatro millones de dólares tuvo la participación de cinco testigos que detallaron la manera en que conocieron al periodista y decidieron invertir con él. En líneas generales todos coincidieron en la difusión de sus micros o programas radiales y las conferencias que organizaba en hoteles de la ciudad.

Ante las preguntas del fiscal Carlos David Bruna y el abogado Julio Razona el primero de los testigos recordó que entregó un total de 43 mil dólares y que al momento de intentar retirarlos no pudo hacerlo. Juan Martin Oteysa dijo que a su entender los dos imputados eran socios y que fue la mujer quien lo atendió en más de una oportunidad.

Fiscal David Bruna. (Foto: 0223).

Cuando el defensor oficial Ricardo Mendoza lo consultó acerca de las previsiones que tomó o de las averiguaciones que realizó para saber si Viglione era operador de Forex, el hombre respondió que “la gente no va por la vida chequeando lo que contrata” y que recién notó alguna irregularidad cuando un amigo desde Londres le dijo que era imposible obtener los intereses prometidos.

A continuación fue el turno de los hermanos Mario y Yanina Irigoyen, parte de los primeros damnificados ya que entregaron dinero en 2011. El hombre recordó que el periodista les decía que tenían que ser parte de la comunidad y los envolvía de una manera que hacía parecer como un favor que los dejaran invertir. “Mucho no entendía pero Viglione era un genio, parecía confiable”, dijo antes de recordar que cuando quiso sacar el dinero les decía de esperar porque crecerían las ganancias.

“Conservo su tarjeta para no olvidarme y no ser estúpida dos veces”

Tras un cuarto intermedio María del Carmen Ledesma ingresó a la sala del sexto piso y recordó la manera en que conoció a Viglione en algunas de las charlas que dio en hoteles de la ciudad tras escucharlo en sus micros y programas radiales.

“Le creí y entré como un caballo”, dijo la mujer a quien Viglione nunca le explicó los motivos por los que no podía devolverle el dinero. Antes de retirarse indicó que guarda en su billetera la tarjeta con el nombre de usuario y contraseña con la que supuestamente accedía a controlar el estado de su cuenta “para no olvidarme y no ser estúpida dos veces”.

La segunda semana de juicio encabezado por la Jueza Correccional Ana Fernández se cerró con el testimonio de María Alejandra Cionfrini quien ingresó a la “comunidad” en 2013 cuando el imputado hizo una propuesta de inversión a ahorristas desde los mil dólares.

Jueza Ana Fernández. (Foto: 0223).

A diferencia de la mayoría de los formularios exhibidos durante las audiencias, en este caso la mujer hizo escribir de puño y letra que el destino de su inversión era ser depositado en una cuenta del Bank of America. “En algunos casos las víctimas que recibían los comprobantes solicitaron que las personas a las que le daban el dinero aclararan que había sido entregado”, explicó el abogado Julio Razona a este medio.

Ante las preguntas de la abogada Luz Alonso Proto –defensora de Larsen- la mujer dijo que Viglione se presentaba como “trader” y que al tiempo se dio cuenta que los saldos e intereses que se le mostraban era mentira. Por último recordó que los primeros mails recibidos venían escritos en inglés y lo atribuyó a un objetivo de confundir a los ahorristas.

En esta oportunidad las partes no descartaron testigos y pasaron au un cuarto intermedio hasta el próximo lunes.