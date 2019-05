Cicop, ATE y AJB paran por 24 horas y no descartan profundizar las medidas

En el marco de un paro de 24 horas que realizan este martes trabajadores estatales, judiciales y profesionales de la salud, distintos gremios se concentraron esta mañana frente al Consejo Escolar, en Colón y Juncal.

El punto de encuentro fue esta vez la sede del organismo provincial debido los numerosos problemas que tienen los docentes para cobrar sus salarios o ser nombrados en sus cargos. Allí se congregaron manifestantes de ATE, Cicop y la Asociación Judicial Bonaerense.

"Es uno de los sectores provinciales que vienen más complicados, no sólo con el tema salarial sino que también tienen inconvenientes con las nuevas licencias médicas, control de ausentismo, contralores. No están dadas las condiciones para que haya internet en las escuelas, lo cual dificulta la carga de información y genera problemas en el nombramiento del personal y el cobro de haberes, entre otros puntos", dijo al respecto, Claudia Rey, delegada de ATE.

Otro de los reclamos, agregó la dirigente, tiene que ver con la reapertura de la discusión paritaria, "porque el año pasado se cerró con una suba del 20% avalada por los gremios amigos". "Exigimos volver a discutir salarios ahora y no en julio, como acordó el gobierno con otros sindicatos", puntualizó y advirtió que la próxima propuesta salarial debería ser no menor al 23% y "que se sume al 20% del año pasado".

Frente a este panorama, Rey dijo no estar sorprendida ante la crisis que se vive en todo el país. "No teníamos dudas de que venían por todo, a quitarnos derechos de los trabajadores", aseveró y anticipó que, de no obtener respuestas a la brevedad, profundizarán las medidas de fuerza.