Escándalo en el ascenso que involucra a Alvarado

Tarde o temprano, las cosas salen a la luz. En tiempos donde la tecnología va un paso adelantado a todos y cualquier mensaje que se envíe por redes sociales llega a las manos equivocadas, sigue habiendo personas que se arriesgan, mandan videos o cuentan cosas que no se deberían saber y aparecen para desatar un escándalo. Esto pasa en el Federal A, porque Juan Tejera, futbolista de Estudiantes de Río Cuarto, recientemente ascendido, de manera polémica a la B Nacional, confirmó las sospechas y aseguró que su club "fue ayudado por los árbitros".

El audio que está en boca de todos fue mostrado por el programa "ADN Periodismo Federal" de C5N el miércoles por la noche y, ahora, es tema central en todo el ambiente futbolero. Lo que hace la palabra de Tejera, no es más que comprobar lo que todo el mundo del ascenso supuso pero no se pudo denunciar por faltas de pruebas: que el primer ascenso estaba digitado para Estudiantes. Los lamentables arbitrajes frente a Defensores de Belgrano en Villa Ramallo, con Alvarado en Río Cuarto y en la definición como local ante Sarmiento de Resistencia, mostraron claramente la inclinación de la cancha hacia un mismo lado.

"Cuando yo vine el presidente me dijo: vení que vamos a ascender, ya está todo hablado. Pensé que íbamos a jugar al fútbol y ganar por el equipo que teníamos, pero pasando los partidos los árbitros empezaron a cobrar todo para nosotros, nada que ver, cualquier falta", cuenta sorprendido el marcador central.

"Contra Ramallo allá, con Alvarado acá, ahora el último partido que el penal no fue penal. En todos los partidos teníamos un penal, los árbitros los metían adentro. No fue luchado, acá estaban todos los árbitros arreglados, de local y visitante, no importaba nada, ganábamos siempre. Le debían un favor al presidente del año pasado", sentenció el exAgropecuario.

Ante esta noticia que sacudió el ámbiente futbolero, Estudiantes de Río Cuarto se vio obligado a emitir un comunicado que poco aclara y que busca despegarlo de la situación, minimiza la opinión de Tejera porque "llegó apenas hace cuatro meses al club" y afirma que nadie puede "manchar un legítimo logro. Nos ofende y nos enoja". En fin...

Por su parte, aunque no lo hizo de manera pública, se conoció un descargo del uruguayo Tejera en el que no desmiente lo publicado y lo único que dice es que "me quiero morir, me editaro todos los audios que tengo en un grupo de amigos. Imaginate la bronca y la angustia de no poder salir a la calle".

