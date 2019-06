Juicio a Daniel Viglione: una cuenta en Uruguay y miles de dólares transferidos desde Estados Unidos

El pedido de incorporar el comprobante de un par de depósitos que desde una cuenta en los Estados Unidos un hombre hizo a una cuenta de Daniel Viglione en Uruguay fue el punto central de una nueva audiencia en el juicio que se le sigue al “analista de mercados a futuro” y su socia María Larsen por 87 casos de estafa. La Jueza Correccional Ana Fernández deberá definir antes del inicio de la jornada de miércoles si avala su incorporación.

El pedido lo hizo la abogada Liliana Pérez que patrocina a los familiares de Abraham Tutti, quien falleció hace pocos meses. La profesional planteó que recién se pudo acceder a esa documentación cuando comenzó el trámite sucesorio ya que si bien era una cuenta familiar, la manejaba solamente el hombre que decidió hacer la inversión.

En la denuncia original se habló que esa víctima hizo entregas en diferentes momentos y llegó a un monto superior a los 650 mil dólares. “Parte de ese dinero es el que el damnificado habría remitido mediante transferencia desde su cuenta en el extranjero”, confió una fuente judicial a este medio.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-6-4-18-2-0-cinco-denunciantes-contaron-la-manera-en-que-entregaron-su-dinero-a-daniel-viglione

Más allá del acompañamiento al pedido de incorporación de la prueba que hicieron el fiscal David Bruna y el abogado Julio Razona, la medida no se hizo efectiva por la negativa de los defensores. Tanto Ricardo Mendoza como Sergio Fernández se opusieron a la medida al considerar que la misma se debía pedir con anterioridad para no vulnerar el derecho de defensa.

“Hubo una inacción de la parte y no venimos acá a salvar lo que no se hizo antes. Quieren meter por la ventana lo que no pudieron meter por la puerta porque esto no es prueba nueva”, argumentó el defensor oficial. En el mismo sentido señaló que estaba todo el aparato estatal para investigar y que al momento de declarar Abraham Tutti ya sabía de esos depósitos y no lo señaló.

A partir de esa negativa la Jueza decidió no escuchar la testimonial de una de las hijas del hombre y postergar su declaración hasta el miércoles cuando definirá si acepta o no la incorporación de la prueba ofrecida.