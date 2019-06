Defensa al Consumidor: aumentó la cantidad de cancelaciones de planes autoahorro

El brutal aumento de las cuotas mensuales de los planes de autoahorro genera preocupación a muchos marplatenses, que se embarcaron en ese sistema con la ilusión de tener el 0Km. La importación de la mayoría de las autopartes generó un aumento desproporcionado en la industria automotriz y esto se traslado al valor de los autos.

“Hasta fines de mayo del 2018 había 107 reclamos y comparando con la misma época del 2019, hay 126. El aumento fue muy poco pero variaron las razones. Antes eran porque había demoras en la entrega de las unidades y poca información antes de contratar el plan. Pero este año los motivos son la falta de información y el valor de las cuotas, que aumentaron mucho. Esto genera muchas cancelaciones de los planes y el pedido para que haya una devolución de parte de lo invertido”, afirmó Verónica Tambascia, titular de la dirección de Defensa al Consumidor de General Pueyrredon, en diálogo con 0223.

En ese punto, la funcionaria explicó la dificultad que genera hacer un reclamo por la excesiva suba, debido a que si aumenta el valor de mercado del auto, sube la cuota, cuestión que está aclarado en el contrato del plan de autoahorro.

“En muchos casos se informa que son cuotas sin interés, en determinadas publicaciones, cuestión que puede hacerse un reclamo formal. También puede darse que no se aclara que lo que se paga de manera mensual puede variar según aumenta el capital, que es el valor del auto. Si bien esto figura en el contrato, puede haber el caso que la concesionaria no entregue estos papeles y no esté firmado el contrato. Y ahí sí se puede reclamar”, precisó Tambascia.

“Estos casos los regula la Inspección General de Justicia (IGJ), que entre otras cuestiones, supervisa que se cobre el valor de la unidad con los mismos precios de mercado. Si a un ahorrista se le cobra el valor de otro auto que no es el que corresponde, debe hacer el reclamo”, puntualizó la directora de Defensa al Consumidor.

Días atrás, este medio digital dio cuenta del desmedido aumento de las cuotas mensuales de los planes de autoahorro. De pasar a pagar 4 mil pesos, los ahorristas pasaron a pagar 8 mil y actualmente pagan cerca de 15 mil pesos por mes. Según contaron a este portal damnificados marplatenses, en el país hay más de 100 mil perjudicados por la brutal suba de los cuales unos 35 mil son de la provincia de Buenos Aires.