Miguel Ángel Pichetto renunció al Consejo de la Magistratura

El senador nacional Miguel Ángel Pichetto presentó su renuncia al Consejo de la Magistratura durante la tarde del miércoles tras el pedido de la oposición. El cargo que deja vacante el nuevo integrante de Cambiemos será ocupado por Mario Pais.

De esta manera, Pichetto presentó su renuncia al lugar que ocupaba en el Consejo de la Magistratura tras apartarse del bloque peronista en el Senado de la Nación luego del pedido que habían realizado desde la oposición al aceptar el ofrecimiento del oficialismo para ser compañero de Mauricio Macri en la fórmula presidencial en las próximas elecciones. "Me voy a correr, no voy a hacer de esto un elemento de desgaste", había anunciado.

"Voy a hablar con el bloque del peronismo federal al mediodía y hoy mismo voy a enviar mi renuncia. No pude hacerlo aún porque no hubo reunión del bloque, que fue el que me eligió. Voy a poner mi lugar para que asuma mi suplente", había anunciado en las primeras horas del miércoles.

De esta forma, tras la salida de Pichetto, quien se vio obligado a ceder ante la presión del bloque justicialista, ahora su lugar será ocupado por Mario Pais, senador del Partido Justicialista de Chubut. Asimismo, en los próximos días la bancada lo desplazará de la comisión bicameral de inteligencia, otro de los espacios importantes que ocupa.