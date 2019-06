Consejos para prevenir accidentes con monóxido ante la llegada del invierno

Con la llegada del invierno, nunca está de más recordar determinados consejos para calefaccionarse de manera segura. En tal sentido, a través de un comunicado, desde Camuzzi Gas Pampeana recordaron que año a año, cientos de personas se intoxican año a año en la Argentina como consecuencia del monóxido de carbono (CO), un gas altamente tóxico que se produce por la mala combustión de elementos combustibles como el gas natural, y que inhalado en grandes cantidades puede producir la muerte.

La aparición de estos casos se potencia en el invierno, ya que se ponen en funcionamiento las fuentes de calefacción luego de largos períodos sin uso, y además se tiende a minimizar la ventilación de los ambientes.

El gas natural es un combustible seguro, pero es fundamental revisar el estado de los artefactos y de la instalación interna de gas para evitar situaciones de peligro. Camuzzi Gas recuerda a los usuarios algunos consejos que hay que tener en cuenta para evitar accidentes:



• Verificar periódicamente con gasistas matriculados el funcionamiento de los artefactos a gas, sus conductos de evacuación y las ventilaciones. Además, toda modificación de la instalación interna debe realizarse siempre con un matriculado y ser supervisada por la distribuidora.

• Mantener una ventilación permanente de los ambientes, aún en los meses de invierno, y no obstruir ni tapar las rejillas de ventilación.

• En los ambientes cerrados, los artefactos deben ser preferentemente de tiro balanceado.Los calefones y calefactores de tiro natural, como así también las estufas de tipo infrarrojo, no deben colocarse nunca en baños o dormitorios.

• No utilizar ni las hornallas ni el horno para calefaccionar ya que consumen mucho oxígeno del ambientey no fueron diseñadas para ese fin.

• No realizar cerramientos en balcones o terrazas si existen artefactos a gas que ventilan a esos ambientes.

• Recordar que la llama siempre debe ser de color azul, con los extremos transparentes. Una llama amarilla o anaranjada indica mal funcionamiento.

• Los artefactos deben poseer una identificación de aprobación reconocida por el Enargas.

La peligrosidad del CO radica en que no tiene propiedades indicadoras que permitan su reconocimiento. Al no tener olor, color, sabor ni ser irritante, se lo conoce como el “asesino silencioso”.

El monóxido es producido por la combustión incompleta no sólo del gas natural, sino también de otros combustibles como la madera, el carbón a leña, el carbón mineral, el gasoil, el kerosene, la gasolina, el butano y el propano.

Frente a una intoxicación, los síntomas que se producen son similares a los de una gripe o malestar estomacal, lo que hace muy difícil su adecuada identificación: dolores de cabeza, náuseas, vértigo, confusión, vómitos y agitación al respirar. La gravedad de la intoxicación dependerá del tiempo de exposición a este gas y de la concentración en el ambiente.

Ante una emergencia, se deben abrir puertas y ventanas inmediatamente para permitir una rápida ventilación del lugar, llamar al servicio de emergencias disponible en la zona y retirar a la persona intoxicada del ambiente contaminado.

Camuzzi Gas recuerda la disponibilidad de sus líneas de emergencias, las 24 horas y todos los días del año:

• CAMUZZI GAS PAMPEANA: 0800-666-0810 o 0810-666-0810.

• CAMUZZI GAS DEL SUR: 0800-999-0810 o 0810-999-0810.