Arroyo: “No estoy haciendo política, estoy gestionando”

A 36 horas del cierre de listas de cara a las elecciones de este año, el intendente Carlos Arroyo y parte de su gabiente se concentraron este martes en avenida Colón y Mitre, frente a Plaza Mitre, para mostrar maquinarias que reparó y adquirió el municipio por un monto que ronda los 30 millones de pesos. Sin embargo, el jefe comunal aclaró que la actividad no era parte de la campaña, sino que tiene como objetivo dar a conocer en qué invirtió su administración el dinero que se recauda a través de las tasas que pagan los vecinos. “No estoy haciendo política, estoy gestionando”, aseveró.

Tras enumerar que se compraron dos motoniveladoras, una pala cargadora frontal y se arregló una máquina que “que estuvo más de 20 años paralizada”, Arroyo comentó que se tratan de maquinarias “de primera” y por las las cuales se pagaron “más de 30 millones de pesos en efectivo, lo que demuestra cómo administra el secretario de Hacienda”, Hernán Mourelle.

“Acá están las tasas que pagan los contribuyentes, acá lo invertimos”, enfatizó el intendente, quien estuvo acompañado por el presidente del Emvial Pablo Simoni y el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, entre otros funcionarios.

Las maquinarias se utilizarán para el arreglo y saneo de calles granza y de caminos rurales, informaron en la oportunidad. “Cuando tomé el gobierno en 2010 (sic), no se había pagado nada y había 10 mil calles de barro, que no fueron asfaltadas porque las otras administraciones no habían invertido el dinero que habían pagado los contribuyentes”, sostuvo.

“A los candidatos que ahora hablan de futuro, que vean cómo dejaron la ciudad, con las calles destruidas”, disparó, aunque sin mencionarlo, contra Gustavo Pulti, exintendente y precandidato por AM. “Acá están los hechos, un hecho es mejor que 1000 palabras”, recalcó.