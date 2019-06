Para qué sirven las Paso

Las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) fueron creadas en el 2009 tras las aprobación de la Ley Electoral 26.571 por iniciativa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La legislación establece que los partidos están habilitados para presentarse a los comicios necesitan un piso de 1,5 por ciento de los votos válidamente emitidos en el distrito de que se trate para la respectiva categoría y define la lista que representará a cada partido político.

Desde la llegada del gobierno de Mauricio Macri esta herramienta electoral ha sido cuestionada por los recursos que el Estado dispone para su su funcionamiento. Este año no fue la excepción y la UCR presentó un proyecto en el Congreso Nacional para eliminarlas.

En este marco, el politólogo Facundo Cruz dialogó con 0223 Radio y dijo que "no solo es falso plantear que no se utiliza sino también es desconocer que es una herramienta que sirve para solidificar situaciones en donde los dirigentes no pueden llegar a una lista de unidad". "Que no se utilice para la candidatura presidencial no significa que no sirva para el resto", agregó.

No habrá internas nacionales en esta elección; las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) no tienen sentido de realizarse, no se pueden tirar más de 4300 millones de pesos que podrían utilizarse en la construcción de hospitales, escuelas y otras obras necesarias. — Graciela Ocaña (@gracielaocana) June 23, 2019

Asimismo, Cruz detalló que "Juntos por el Cambio va definir candidaturas en 9 provincias en la categoría de diputados nacionales, el Frente de Todos en 6 y la coalición de Roberto Lavagna competirá en los principales distritos como Capital Federal y provincia de Buenos Aires". "Afirmar que no se usa solo porque por segunda vez en una elección presidencial no hay competencia interna es no ver el escenario completo", añadió.

Sobre el proyecto del radicalismo para eliminarlas, el politólogo señaló que "llama la atención que sea la UCR la que esta planteando el tema en el sabiendo que se han beneficiado de la herramienta". En ese sentido, planteó que "en aquellos lugares que no tuvieron los lugares esperados pudieron resolverlo con la Paso" y resaltó que en Mar del Plata el radicalismo competirá con el Pro y "desde el verano que vienen pidiéndole interna a Macri". "Las Paso no te obligan a competir sino que te da la oportunidad y solidifican a las coaliciones que, si no tuvieran paso, hay fuerzas que irían por afuera", recalcó.

Por otra parte, Cruz recordó que "las Paso entraron en un momento en el que sistema se empezó a ordenar luego de la fragmentación del 2001 y ayudaron a ordenar la oferta electoral, ya que, las restringe a las opciones que son competitivas".

Por último, Facundo Cruz abordó la cuestión presupuestaria y consideró que "la propuesta que establece reducción del gasto en impresión de boletas en las categorías en donde no hay competencia pero no queda claro cuanto de esos 4 mil millones se van a ahorrar dado que la logística se tiene que garantizar igual". El especialista planteó que "la mejor respuesta a la crítica sobre los recursos es que después de la Paso, las fuerzas que pasan son las que reciben el financiamiento, es decir. en esto también hay filtro". "Las Paso es el primer paso de la legitimidad que tiene que tener nuestro sistema político para funcionar como se debe", finalizó.