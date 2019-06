Trump: "Estamos en una posición muy fuerte para ir a la guerra con Irán"

Estados Unidos estaría en una posición fuerte en caso de una guerra contra Irán, por lo que un eventual conflicto, en el que se descarta la presencia de tropas en "el terreno", "no duraría mucho" tiempo, según declaró este miércoles Donald Trump a Fox Business News.

El presidente estadounidense afirmó que espera que no haya guerra, al ser consultado sobre el tema. "Pero estamos en una posición muy fuerte si tal cosa llegara a ocurrir. Estamos en una posición muy fuerte y puedo decir que no duraría mucho. Y no estoy hablando de tropas en el terreno", aseguró.

La actual crisis con la república islámica comenzó el año pasado cuando Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear multilateral con Irán, y se acrecentó la semana pasada después de que Teherán derribara un dron de vigilancia estadounidense, exacerbando la tensión en el Golfo, informó DW.

Irán apostó por su parte este miércoles por la moderación, tras una primera reacción muy firme al anuncio de las sanciones de Estados Unidos. En medio de la escalada de tensión, el presidente iraní, Hasan Rohani, dijo este miércoles que Irán "no busca la guerra con ningún país", ni siquiera con Estados Unidos.

"Irán no tiene interés en incrementar la tensión en la región y no busca la guerra con ningún país, incluido Estados Unidos", declaró Rohani durante una conversación telefónica con su homólogo francés, Emmanuel Macron, según la agencia oficial de prensa iraní IRNA.

Las palabras de Rohani contrastan con el contenido muy severo de una nota redactada por el almirante Alí Shamjani, secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, afín a los conservadores, publicada el martes por la agencia Fars.