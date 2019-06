Para Alberto Fernández, el Indec funciona mejor ahora que en el gobierno de Cristina 

El precandidato a presidente por el Frente de Todos Alberto Fernández, reconoció que el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) mejoró en los últimos tres años.

Consultado por Radio Metro en relación al funcionamiento del Indec, aclaró que “durante la gestión del gobierno de Néstor Kirchner no tuvo problemas”, aunque destacó que “esta funcionando mejor que en los últimos años de Cristina Fernández”.

En tanto al acuerdo con Sergio Massa, aseguró que “siempre dije que Sergio (Massa), de su generación, es el que más se preparó para la presidencia, no le tocó esta vez, le tocará en 4 u 8 años”. Además, Fernández remarcó que “el rol de Cristina fue central para que ocurriera la unidad del peronismo”, y señaló que “no soy yo solo, Hugo Moyano, Felipe Solá, Daniel Arroyo, Sergio Massa, Victoria Donda, son todos nombres que confrontamos con ella y ahora están cerca por la amplitud de Cristina”.

Por último, defendió el rol de La Cámpora en el armado de listas, destacando que “en la provincia tiene peso”. "Nunca el candidato a presidente diseña las listas, yo me tengo que ocupar de mis ministros, yo quiero diputados convencidos de mis proyectos no que sean obedientes. Yo no quiero eso. Quiero políticos y que cada territorio arme la lista que le parece", expresó.