Mariana Moyano presentará su nuevo libro: Trolls S.A.

Con entrada libre y gratuita, la periodista Mariana Moyano presentará el próximo sábado 29 de mayo, a las 16 horas, Trolls S.A., su nuevo libro que pone en discusión la funcionalidad de las redes sociales y la influencia de las mismas en nuestras vidas cotidianas. El evento se desarrollará en el Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos, ex centro clandestino de detención en la última dictadura cívico-militar, ubicada en Avenida de los Trabajadores al 5700.

Trolls S.A, la industria del odio en Internet, es una investigación sobre el funcionamiento de calls centers y trolls realizada por la periodista y docente de la Universidad de Buenos Aires Mariana Moyano, editado por la Editorial Planeta. La influencia que ejercen las redes en nuestras vidas cotidianas y el objetivo de la tecnología cuestionando su neutralidad son algunos de los aspectos que plantea la autora. En concreto, más de 100 pensadores, periodistas, consultores y trabajadores digitales exponen al respecto.

"Las redes, plataformas de comunicación y buscadores se presentan como neutras cuando, en realidad, proponen y establecen un tipo de comportamiento social que le caben al troll profesional, pero también a vos y a mi. Este libro me cambió el vínculo con algo que está metido en mi vida desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Ojalá los cambie, o aunque más no sea los toque, a ustedes también", manifestó Moyano.

Quiero compartir con ustedes el por qué de #TrollSA que acaba de salir por @planetalibrosar

Cuando la editorial me pidió que investigue cómo funcionaban los call centers y trolls en Internet me pareció una idea necesaria. pic.twitter.com/sPtIu1QMZF — Mariana Moyano (@mmlamoyano) May 28, 2019

¿Qué son las redes sociales y qué nos hacen? ¿Cómo nos influyen? ¿Qué implica la posibilidad de estar desconectado de este mundo? ¿Son nocivos los smartphones encendidos las 24 horas y la conexión permanente? Esas son solo algunas de las preguntas de las que se podrá debatir con Moyano y también con el licenciado en Comunicación Gerardo Tuerdosky.

Aquellos interesados en asistir deben acercarse el próximo sábado a las 16 horas a la sede del Faro de Punta Mogotes, donde funciona el Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos.