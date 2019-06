Sebastián Javier visita por primera vez Mar del Plata

El joven artista argentino Sebastián Javier visitará por primera vez Mar del Plata esta semana para realizar un show en la sala Teatriz de Diagonal Pueyrredón y Bolívar. La cita se programó para este sábado 8 de junio en el marco de su gira mundial 'El Comienzo Tour'.

Las entradas están a la venta por sistema PlateaNet y en las boleterías del teatro

Javier viene de agotar localidades en sus presentaciones anteriores, el 22 de mayo en el teatro Quality de Córdoba y el 26 de mayo en el Niceto Club en Buenos Aires, en lo que es su segunda visita a Argentina luego de su primer concierto en Buenos Aires en julio de 2018.

Nacido en la Argentina, Sebastián está radicado en Kitchener, Ontario, Canadá. Empezó a tomar clases de canto a sus cinco años después de escuchar a Justin Bieber. Poco después, comenzó a escribir poesía y no pasó mucho tiempo para que esas creaciones comenzarán a convertirse en sus propias canciones.

En 2016, lanzó su primer single 'Nobody But Us', que rápidamente trepó al N°1 global de Itunes, lo cual marcó un hito inédito y lo posicionó como uno de los artistas emergentes de mayor proyección en el medio.

Javier se convirtió también, muy rápidamente, en una de las personalidades de las redes sociales más influyentes y está catalogado como uno de los "10 adolescentes más influyentes de Canadá". Es además el tercer canadiense más importante en Twitter a nivel mundial, con más de medio millón de followers y casi 20 millones de interacciones.