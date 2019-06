La mala noche de Luciana Salazar en Showmatch

El martes por la noche a la noche fue un programa para el olvido para Luciana Salazar, quien se presentó nuevamente en el certamen de baile junto a Gonzalo Gerber, cosechando sólo 13 puntos en la votación del jurado en el pop latino, y luego se desmayó.

Como en todas las galas hasta el momento, Luciana realizó una divertida previa con el conductor del programa y su hija Matilda, hasta que comenzó el baile. Aunque su desempeño no fue el mejor, ya que consiguió uno de los puntajes más bajos en la coreografía con su compañero, todo iba bien hasta que se retiró del estudio.

A pesar de que la expareja de Martín Redrado había expresado sentirse mareada y con dolor de cabeza durante la pasada de pista previa al programa, finalmente decidió bailar. Sin embargo, al culminar la presentación, la modelo no pudo evitar desvanecerse mientras se dirigía a su camarín y fue atendida por el médico del programa por un cuadro de hipotensión.

Salazar declaró su sensación en el momento durante una nota con el programa televisivo Nosotros a la Mañana: “Fue horrible, no sé qué me pasó. El día anterior a bailar fuimos a bailar salsa en un ensayo, hice un movimiento con las cervicales que me mareó un poco. Estaba muy mareada. Al otro día estaba con mucho frío, cansada, y creo que me agarró un poco de todo. Pero se me nubló la vista como nunca en la vida”.

Para empeorar la situación, la madre de Matilda deberá esperar el puntaje de los demás participantes del Súper Bailando para averiguar si deberá ir al duelo, y en la peor instancia, competir en el teléfono con otra pareja para no abandonar el certamen.